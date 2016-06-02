ABD'de üniversiteye saldırı; 2 kişi öldü

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Mühendislik Fakültesi'nde meydana gelen olayın ardından çok sayıda polis ekibi kampüse gönderildi.



Büyük panik yaşanmasına neden olan saldırının ardından kampüs tamamen kapatıldı. İçeride bulunan öğrenci ve öğretim görevlileri de tahliye edildi.



Güvenlik görevlilerinin soruşturmaya devam ettiği olayla ilgili detay verilmedi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliği de henüz açıklanmadı.

Kampüste 40 bin öğrenci bulunuyor.