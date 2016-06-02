T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de üniversiteye saldırı; 2 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) düzenlenen saldırı sonrası, öğrencilere kapılarını kilitlemeleri söylendi

02 Haziran 2016 00:16

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. 

Mühendislik Fakültesi'nde meydana gelen olayın ardından çok sayıda polis ekibi kampüse gönderildi.

Büyük panik yaşanmasına neden olan saldırının ardından kampüs tamamen kapatıldı. İçeride bulunan öğrenci ve öğretim görevlileri de tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin soruşturmaya devam ettiği olayla ilgili detay verilmedi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliği de henüz açıklanmadı.

Kampüste 40 bin öğrenci bulunuyor.

 

ETİKETLER

amerika birleşik devletlerikaliforniya üniversitesisilahlı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24