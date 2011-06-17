T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD,SURİYELİ MUHALİFLERLE TEMASLARI ARTTIRDI WASHINGTON (A.A)

17 Haziran 2011 01:57

-ABD,SURİYELİ MUHALİFLERLE TEMASLARI ARTTIRDI WASHINGTON (A.A) - 16.06.2011 - ABD, ülkelerinde siyasi değişiklik sağlama arayışındaki Suriyelilerle Suriye içinde ve dışında temasları arttırdığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Victoria Nuland basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Barack Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a reform veya iktidarı terk çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Esad'ın gözle görülür şekilde negatif bir seçim yaptığını belirtti. Göstericilere karşı ''öfke yaratan'' baskıyı kınayan Nuland, Washington'ın müttefikleriyle birlikte Suriye rejimini Birleşmiş Milletlerde tecrit etmeye çalıştığını söyledi. Sözcü, ''Değişim ve evrensel haklarını savunan cesaretli Suriyeliler ile temaslarımızı, Suriye'nin içinde olsun, dışında olsun arttırmaya da başlıyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, Suriye'nin kuzeybatısındaki Cisr Eş Şuğur kentinin dağlarında çekilen ve silahlı muhaliflere ait olduğu söylenen ender fotoğraflar basın kuruluşlarına ulaştı. Beşşar Esad rejimine karşı silahlı direnişte bulunan ve Müslüman Kardeşler olarak tanıtılan silahlı isyancıların fotoğraflarının pazar günü iPhone ile çekildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24