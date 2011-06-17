-ABD,SURİYELİ MUHALİFLERLE TEMASLARI ARTTIRDI WASHINGTON (A.A) - 16.06.2011 - ABD, ülkelerinde siyasi değişiklik sağlama arayışındaki Suriyelilerle Suriye içinde ve dışında temasları arttırdığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Victoria Nuland basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Barack Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a reform veya iktidarı terk çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Esad'ın gözle görülür şekilde negatif bir seçim yaptığını belirtti. Göstericilere karşı ''öfke yaratan'' baskıyı kınayan Nuland, Washington'ın müttefikleriyle birlikte Suriye rejimini Birleşmiş Milletlerde tecrit etmeye çalıştığını söyledi. Sözcü, ''Değişim ve evrensel haklarını savunan cesaretli Suriyeliler ile temaslarımızı, Suriye'nin içinde olsun, dışında olsun arttırmaya da başlıyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, Suriye'nin kuzeybatısındaki Cisr Eş Şuğur kentinin dağlarında çekilen ve silahlı muhaliflere ait olduğu söylenen ender fotoğraflar basın kuruluşlarına ulaştı. Beşşar Esad rejimine karşı silahlı direnişte bulunan ve Müslüman Kardeşler olarak tanıtılan silahlı isyancıların fotoğraflarının pazar günü iPhone ile çekildiği belirtildi.