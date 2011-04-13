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ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VİZE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 22:56

-ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VİZE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince, ''vize başvurularında başörtüsünün çıkarılmasının talep edilmediği'' bildirildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ''ABD'ye gelen bütün Türk ziyaretçiler ve özellikle de bizi ziyaret etmeyi tercih eden seçkin vatandaşların aile bireylerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz'' ifadelerine yer verildi. ABD'yi ziyaret eden bütün vatandaşlara ''hoş ve verimli yolculuklar'' dileğinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi: ''Şunu açıkça belirtmek bizim için önemli; ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusu yapanlardan başörtülerini çıkarmasını talep etmiyor. Bununla birlikte vize başvurularında kullanılan fotoğraflar için belirgin kurallar var. Vize başvuru fotoğraflarında, başvuranın yüzünün tam olarak görünmesi gerekiyor ancak bu, başvuruyu yapanın başındakini çıkarmasını gerektirmiyor. Bu düzenlemeler, bütün vize başvuru duyurularımızda açıklanmaktadır.''

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