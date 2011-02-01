-ABD'NİN YÜZDE 42'Sİ WİKİLEAKS'İ BİLMİYOR NEW YORK (A.A) - 31.01.2011 - Amerikalıların yüzde 42'sinin Wikileaks'in ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı. ABD'de sonuçları bugün açıklanan araştırma, Amerikalıların sadece yüzde 9'unun Wikileaks'in ''iyi birşey olduğunu'' düşündüğünü, yüzde 22'sinin de ''hain'' olarak gördüğünü ortaya koydu. Amerikan Vanity Fair dergisinin talebi üzerine yapılan araştırma, Amerikalıların çoğunun Prens William ile Kate Middleton'ın evliliğiyle hiç ilgilenmediğini, yüzde 8'lik bir kesimin 29 Nisanda öngörülen düğünü merakla beklediğini gösterdi.