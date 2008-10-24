ABD'nin 'Yeşil'ine karşı AB'den 'Mavi Kart'

Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden beyin göçü çekmek için AB Komisyonu'nca hazırlanan "Mavi Kart" planına onay verdi. Plan, içişleri bakanlarınca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.



ABD'nin Yeşil Kart uygulamasıyla rekabet edecek Mavi Kartla, gelişmekte olan ülkelerden gelecek 'nitelikli' göçmenler tek bir belgeyle 27 üye ülkede çalışma hakkına sahip olacak.

Yani aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üçüncü ülkelerdeki kalifiye iş gücüne 2011’den itibaren AB kapıları açılacak.



Gitmeden önce yüksek maaşlı iş bulma şartı



Ancak AB ülkelerine gidip orada çalışmak kolay olmayacak. Yabancı ülkelerden çalışmaya gidecek kalifiye işçiler, ABD’de göçmenlere verilen “Yeşil Kart”ın benzeri olan “Mavi Kart”tan almak zorunda olacak. Mavi kart alabilmenin tek koşulu ise gidilecek AB ülkesindeki ortalamanın üzerinde bir paraya iş bulmak.



Uygulamaya göre, kalifiye işçinin Avrupa yolunu tutmadan önce gitmek istediği ülkede işini bulması gerekiyor. Ancak bulduğu işte alacağı maaş o ülkedeki ortalama maaşın en az 1.5 katı olacak. Bu uygulama sadece yeni üyelerde geçici bir süreliğine 1.2 katı olarak kabul edilecek. Bazı AB ülkelerinin, uygulamaya dahil edilecek işlerin kısıtlanması isteği ise kabul edilmedi.



Herkes ihtiyacı kadar göçmen alacak



AB ülkeleri, göçmen sayısına dair herhangi bir kota belirlemedi. Her ülke kendi ihtiyacı doğrultusunda hareket edecek. AB ülkeleri, kendi istihdam piyasası hacimlerine göre bu kararı kendileri verecek. Mavi kart alanlar iki yıllına çalışmak üzere AB’ye gelebilecek. Belirli koşullar altında, bu süreyi uzatabilecekler.



Ailelerini de getirebilecekler



En fazla 4 yıllık çalışma izni öngörülen Mavi Kart sahipleri, ailelerini yanlarında getirebilecek. Bir ülkede en az 18 ay çalışan Mavi Kartlılara tanınan diğer üye ülkelerde çalışma hakkı, tekrar başvuru şartı getirilerek kısıtlanıyor.



AB içişleri bakanlarının "sulandırılmış" Mavi Kart planına nihai onayı bu yıl içinde vermeleri bekleniyor.



Geçici sözleşmeli çalışanların durumu



Öte yandan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, AB ülkelerinde geçici sözleşmeli çalışanların haklarının güçlendirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.



Yeni yasaya göre, AB içindeki 8,5 milyon geçici sözleşmeli çalışan, kadrolu çalışanların elde ettiği haklardan yararlanma imkanına sahip olacak. Yeni uygulama, AB içindeki 27 bini aşkın işyerini kapsayacak ve yasanın mali faturası 25 milyar euro civarında olacak.



Avrupa Parlamentosu'ndan önce haziran ayında AB Konseyi'nin onayını alan yasa, 2010 yılının sonunda yürürlüğe gerecek.



Yeni yasaya göre, sözleşmeli çalışanlar, kadrolularla çalışma saatleri, iş arası verilen molalar, izinler, ücretler, fazla mesai, sağlık ve güvenlik gibi konularda aynı koşullara sahip olacak.

Üye ülkelerde hükümetler, işçi sendikalarının itiraz etmemesi halinde, kuralları biraz gevşetme hakkına sahip olabilecek.



Kalifiye göçmen ihtiyacı



Bu arada İspanya'nın yılda 100 binin üzerinde kalifiye göçmene ihtiyacı olduğu bildirildi. Konuyla ilgili yayımlanan bir raporda, özellikle doktor, mühendis ve teknoloji alanında uzmanlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Raporda, İspanyol ekonomisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için önümüzdeki 5 yıl içinde 430 bin kalifiye işçiye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.



Düşük doğum, yüksek yaşlı nüfus oranı nedeniyle İspanya'nın önümüzdeki yıllarda genç kalifiye göçmenlere olan ihtiyacının ciddi boyutlara ulaşacağı ifade edildi.





