-ABD'NİN YENİ YIL HEDİYESİ FÜZE SALDIRISI PEŞAVER (A.A) - 01.01.2011 - ABD'nin insansız uçaklarla Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği iki füze saldırısında 14 kişi öldü. Pakistanlı istihbarat görevlileri, Kuzey Veziristan vilayetinin Span Vam bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen ilk saldırıda 9, ilk saldırıdan iki saat kadar sonra düzenlenen ikinci füze saldırısında da 5 kişinin öldüğünü belirtti. İstihbarat yetkilileri, öldürülenlerin kimlikleri ya da milliyetlerinin henüz bilinmediğini söyledi. ABD insansız uçakları Afganistan'da geçen yıl 110'dan fazla bu türden saldırı düzenledi. Bu sayı bir önceki yıl geçen yılın yarısından da azdı. Pakistan hükümeti ve muhalefeti, ülkenin egemenliğini ihlal anlamına geldiği ve aşırıcı unsurları yenmek için desteklerine ihtiyaç duydukları aşiret üyelerinin öfkesini çektiği için füze saldırılarını protesto ediyor.