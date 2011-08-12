ABD'nin yeni uçağı Falcon HTV-2 de kayboldu!

T24

DETAY VERİLMEDİ



Falcon HTV-2’nin Londra’dan Sidney’e bir saatten az bir sürede uçması planlanıyor.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından geliştirilen ve sesten 20 kat daha hızlı giden insansız uçağın ilk denemesi fiyaskoyla sonuçlandı. TSİ 18.00 sularında California’daki Vandenberg hava üssünden fırlatılan hava aracını taşıyan roket önce uzaya çıktı. Falcon HTV-2 adlı uçak daha sonra kendisini taşıyan roketten ayrılıp saatte 21 bin kilometre hızla dünyaya inmeye başlaması gerekirken araçla bağlantı aniden kesildi. Hızla uçarak okyanusa dalış yapması gereken uçak ortadan kayboldu.Uçağı geliştiren kurum bağlantının kesildiği bilgisini twitter üzerinden verdi. Denemesinin başarılı olması halinde Londra’dan Sidney’e bir saatten az bir sürede uçabilecek aracın yok olmasıyla ilgili başka detay verilmedi. Aracın, normal bir uçakla 5 saatten fazla süren New York-Los Angeles arasını 12 dakikada uçması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl da uçurulan benzer bir araçla irtibat, havalandıktan 9 dakika sonra kesilmişti. Proje, küresel çapta yapılabilecek saldırılara karşı hazırlık amacıyla geliştirilmişti.