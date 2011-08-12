T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'nin yeni uçağı Falcon HTV-2 de kayboldu!

Sesten 20 kat daha hızlı uçan ve geleceğin uçağı olarak gösterilen Falcon HTV-2 fırlatılışından kısa süre sonra rotadan çıktı...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sesten 20 kat daha hızlı uçan ve geleceğin uçağı olarak gösterilen Falcon HTV-2 fırlatılışından kısa süre sonra rotadan çıktı...

Falcon HTV-2’nin Londra’dan Sidney’e bir saatten az bir sürede uçması planlanıyor. 

Geleceğin uçağı kayboldu!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından geliştirilen ve sesten 20 kat daha hızlı giden insansız uçağın ilk denemesi fiyaskoyla sonuçlandı. TSİ 18.00 sularında California’daki Vandenberg hava üssünden fırlatılan hava aracını taşıyan roket önce uzaya çıktı. Falcon HTV-2 adlı uçak daha sonra kendisini taşıyan roketten ayrılıp saatte 21 bin kilometre hızla dünyaya inmeye başlaması gerekirken araçla bağlantı aniden kesildi. Hızla uçarak okyanusa dalış yapması gereken uçak ortadan kayboldu.


DETAY VERİLMEDİ 

Uçağı geliştiren kurum bağlantının kesildiği bilgisini twitter üzerinden verdi. Denemesinin başarılı olması halinde Londra’dan Sidney’e bir saatten az bir sürede uçabilecek aracın yok olmasıyla ilgili başka detay verilmedi. Aracın, normal bir uçakla 5 saatten fazla süren New York-Los Angeles arasını 12 dakikada uçması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl da uçurulan benzer bir araçla irtibat, havalandıktan 9 dakika sonra kesilmişti. Proje, küresel çapta yapılabilecek saldırılara karşı hazırlık amacıyla geliştirilmişti. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24