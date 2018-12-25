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Dünya

"ABD'nin yeni savunma bakanının ordu ve dış politika tecrübesi yok"

Shanahan görevi çok zorlu bir dönemde devralacak

25 Aralık 2018 14:08

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in görevini planlanandan 2 ay önce bırakacağını ve görevi vekaleten Patrick Shanahan'in alacağını açıklamıştı. Shanahan ülkenin en büyük kurumunun liderliğini zorlu bir süreçte, dış politika ve askeri tecrübesi olmadan devralacak.

CNN Politics'in haberine göre Shanahan son 17 aydır Mattis'in yardımcılığını yapmasına rağmen sadece iç reformlar, bütçe ve Trump'ın kurulmasını önerdiği "Uzay Gücü" ile ilgilendi. Shanahan'in bundan önce de dış politika ve ordu ile bir tecrübesi bulunmuyor. Shanahan, devraldığı bu süreçte Trump'ın Suriye'den askerleri geri çekme emrini gerçekleştirmek ve Afganistan ile ilgili alınacak kararları takip etmek ile sorumlu olacak.

Shanahan, Savunma Bakanlığı'nda görev yapmaya başlamadan önce özel sektörde çalışıyordu.

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