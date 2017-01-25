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Dünya

ABD'nin yeni savunma bakanı Davis ilk yurt dışı seyahati için Uzak Doğu'ya gidiyor

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ilk yurt dışı seyahatini Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleştirecek

25 Ocak 2017 23:47

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mattis’in 2 Şubat’ta Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ile görüşeceğini, ardından 3 Şubat’ta Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada ile bir araya gelmek üzere Tokyo’ya geçeceğini söyledi.

Davis, seyahate ilişkin “Bu seyahat ABD’nin Japonya ve Kore Cumhuriyeti ile devam eden ittifakımıza olan bağlılığımızın altını çizecek ve ortak güvenlik iş birliğimizi daha da güçlendirecektir.” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ilk yurt dışı seyahatini Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleştirecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mattis’in 2 Şubat’ta Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ile görüşeceğini, ardından 3 Şubat’ta Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada ile bir araya gelmek üzere Tokyo’ya geçeceğini söyledi.

Davis, seyahate ilişkin “Bu seyahat ABD’nin Japonya ve Kore Cumhuriyeti ile devam eden ittifakımıza olan bağlılığımızın altını çizecek ve ortak güvenlik iş birliğimizi daha da güçlendirecektir.” ifadesini kullandı.

Mattis’in Savunma Bakanı olarak ilk ziyaretlerini bu iki ülkeye gerçekleştirmesinin, Kuzey Kore’nin son aylarda nükleer başlıklı balistik füze denemeleri yapması ve ABD Başkan Donald Trump’ın ABD’nin Çin’i çevreleme politikası olan Asya Pasifik Denge Politikasına verdiği önemden ileri geldiği belirtiliyor.

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