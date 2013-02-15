ABD'nin yeni Savunma Bakanı adayına Senato engeli

ABD'de Başkan Barack Obama'nın Savunma Bakanı adayı Chuck Hagel, Cumhuriyetçilerin engeline takıldı. Hagel, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 60 yerine 58 oyda kalınca, adaylığının onayı için yapılacak oylama aşamasına geçilemedi.

Cumhuriyetçi senatörler, ABD Başkanı Barack Obama'nın Savunma Bakanlığı koltuğuna aday gösterdiği Chuck Hagel'in adaylığının Senato Genel Kurulu'nda oylanmasını engelledi.

Senato'da Hagel'in adaylığının onaylanması sürecinde tartışmaların tamamlanıp, oylama aşamasına geçebilmeyi sağlayacak önergeye 60 senatörün ''evet'' oyu gerekiyordu ancak oyların sayısı 58'de kaldı. 40 senatörün önergenin aleyhinde oy kullandığı oylamada, bir senatör tercih belirtmedi, bir senatör de oylamaya katılmadı.

Demokratların 55, Cumhuriyetçilerin ise 45 sandalyeye sahip olduğu 100 üyeli Senato'da, Cumhuriyetçilerin hemen hemen tamamının önergeye karşı oy kullanması nedeniyle, Hagel'in adaylığının onayı için oylama aşamasına geçilemedi.



Bir sonraki oylama 21 Şubat'ta



Senato'daki Demokrat Çoğunluk lideri Harry Reid, bir haftalık tatilden sonra Senato'da, 26 Şubat'ta bir oylama daha yapılacağını söyledi.

Hagel'in her şeye rağmen Senato'dan gerekli onayı alacağı tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerden, oylama yapılana kadar Hagel'in adaylığı üzerinde düşünmek için daha fazla zamanlarının olacağı ve önergenin bu sefer geçmesine izin verecekleri yönünde işaretler geldi.



51 oy yetecek



Önerge kabul edilip de Hagel'in adaylığı Senato Genel Kurulu'nda oya sunulduğu takdirde, bu kez 51 oyluk salt çoğunluk onay için yeterli olacak.



Beyaz Saray'dan sert açıklama



Beyaz Saray, Hagel'ın adaylığının engellenmesine sert tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, ''Bugün, Cumhuriyetçi senatörler, siyasi duruşu ülkemizin güvenliğinin üzerinde tuttu'' ifadesini kullandı.

Carney, Amerikan tarihinde ilk kez, Cumhuriyetçi senatörlerin, Savunma Bakanlığı'nın bir adayını, kendi partilerinin bir üyesini, madalyalı bir gaziyi, ABD askerleri için ''doğru lideri'' engellediğini belirtti.