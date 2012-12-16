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Dünya

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı kim olacak?

Obama, Hillary Clinton'ın yerine Dışişleri Bakanlığı görevine kimin geleceğine karar verdi

16 Aralık 2012 12:19

ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD Kongresi senatörü John Kerry'i, ABD Dışişleri Bakanı adayı olarak seçtiği belirtiliyor.

Amerikan medyasında göre Obama, Hillary Clinton'ın yerine Dışişleri Bakanlığı görevine kimin geleceğine karar verdi.

Amerikalı bir yetkilinin sözlerine dayandırılan haberlerde, Obama'nın, ABD Kongresi Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Demokrat Parti Massachusetts Senatörü John Kerry'i, ABD Dışişleri Bakanı adayı olarak göstereceği kaydediliyor. Dış politika konusunda yüksek deneyimi bulunan Kerry'nin adaylığına, Cumhuriyetçi Parti de sıcak bakıyor.

Obama'nın kararını bu hafta içinde açıklayabileceği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı için Obama'nın favori adaylarından olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice, bu hafta Obama'ya mektup yazarak, olası adaylığından çekilmişti.

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