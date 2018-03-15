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Dünya

ABD'nin yeni CIA Başkan adayı Haspel'in Almanya'da tutukluluğu isteniyor

Haspel, Tayland'da Waterboarding işkence uygulanmasına onay vermekle suçlanıyor

15 Mart 2018 13:42

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Dairesi'nin (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermesiyle birlikte, onun yerine de Gina Haspel'i görevlendirmek istediğini açıkladı. CIA'nin başına gelecek Haspel hakkında Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi örgütü Alman savcılardan tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Örgüt, Haspel’in işkenceye engel olabilecek bir konumdayken bunu engellemek yerine desteklediğini ve bunun insan hakları suçu olduğunu savunuyor. Haspel, Tayland’da ABD tarafından tutulan terör şüphelilerine su tahtasıyla (waterboarding) işkence uygulanmasına onay vermekle suçlanıyor.

Başkan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Dairesi'nin Başkanı Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermesiyle birlikte, onun yerine de Gina Haspel'i görevlendirmek istediğini açıkladı.

Sözcü'den yer alan haberlere göre, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada da Haspel için, “Çok iyi tanıdığım, olağanüstü bir insan” demişti.

Öte yandan Gina Haspel ismine sıcak bakmayan büyük bir kesim mevcut. Bunun başlıca nedeni ise, Haspel’in Bush döneminde ABD’nin Tayland’da bulunan ”karanlık merkezlerinde’ yapılan işkenceleri onaylaması ve yürütmesi. Haspel'in bazı sorgulamalarla ilgili belgeler ve videoların ortadan kaldırılması faaliyetlerine de karıştığı yönünde iddia ve eleştiriler var.

Tutuklama kararı istendi

Almanya merkezli “Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi” örgütü Alman savcılardan Haspel hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Örgüt Haspel’in işkenceye engel olabilecek bir konumdayken bunu engellemek yerine desteklediğini ve bunun insan hakları suçu olduğunu savunuyor. Örgüt, Haspel hakkında Almanya ve AB çapında bir tutuklama kararı çıkarılmasını istiyor.

Haspel, Tayland’da ABD tarafından tutulan terör şüphelilerine su tahtasıyla (waterboarding) işkence uygulanmasına onay vermekle suçlanıyor.

Waterboarding işkencesi nedir?

Bu işkence türünde sırt üstü sabitlenmiş bireyin ve yüzü ıslak bezle kapatılır ve böylece boğulma hissi verilir. Waterboarding aşırı acı, kuru boğulma, akciğer hasarı ve oksijen yetersizliğinden dolayı beyin hasarı gibi etkilere neden olabilir. Bunun yanı sıra kısıtlama ile mücadele esnasında kemik kırılmalarına, daimi psikolojik hasara ve ölüme de sebep olabilir.

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