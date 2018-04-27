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Dünya
Deutsche Welle

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi 15 aylık boşluktan sonra belli oldu. Göreve Trump'ın desteklediği, ABD'nin BM daimi temsilciliği eski sözcüsü Richard Grenell geliyor.

27 Nisan 2018 16:44

Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı adayı Richard Grenell'i ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi olarak 42'ye karşı 56 oyla onayladı. Oylamada altı Demokrat Partili senatör de Richard Grenell lehinde oy kullandı. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi John Emerson'un görev süresi 2017 Ocak ayında sona ermiş, bu gelişmenin ardından Berlin'e yeni bir büyükelçi atanmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halkla ilişkiler danışmanı ve ABD'nin BM'deki daimi temsilciliğinin eski sözcüsü Richard Grenell'i bu göreve getirmek istediği geçen yıl Eylül ayında belli olmuştu. Grenell konusunda muhalefetteki Demokratlar'ın çekinceleri vardı. Demokratlar Grenell'i "kadın düşmanı açıklamalarda bulunduğu" gerekçesiyle eleştiriyor.

51 yaşındaki Grenell İran'ı eleştiren İsrail'e ise destek çıkan açıklamalarıyla tanınıyor. ABD'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyonunun ardından Twitter hesabından "Almanya'nın da bu saldırılara katılması gerektiğini" belirtmişti.

Bush döneminde BM'de çalıştı

Grenell ABD eski Başkanı George W. Bush döneminde 2001-2008 yılları arasında ABD'nin BM'deki daimi temsilciliğinde sözcü olarak görev yapmıştı. 2012 yılında kısa süreliğine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney için çalıştı. 2010 yılında ise danışmanlık firması Capitol Media Partner'i kurdu. Şirket ağırlıklık olarak uluslararası stratejik iletişim konusunda hizmet veriyor. Grenell'in internet sayfasında Hollywood'dan birçok yıldızla çekildiği fotoğraflar dikkat çekiyor. Grenell muhafazakar televizyon kanalı Fox'un yanı sıra CBS ve CNN televizyonları ile Politico ve Huffington Post için de çalıştı.

Protestan bir ailede yetişen Grenell muhafazakar bir yaşam tarzı sürdürmüyor. 1990'lı yılların sonundan beri homoseksüel olduğunu gizlemiyor. Siyasi açıdan da homoseksüel evlilikleri savunuyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşamına dair, "Kanserden sonra daha da güçlendim. Köpeklerim hayatımı yönlendiriyor" ifadesine yer vermişti. Grenell 2013 yılında lenf bezi kanserine yakalanmış ve tedavi görerek iyileşmişti.

AFP, dpa / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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