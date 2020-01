ABD'nin yeni başkanı Trump: Bizimle iyi geçinmek isteyen devletlerle iyi geçineceğiz

Demokrat aday Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında ABD tarihinin en çekişmeli başkanlık yarışını Cumhuriyetçiler kazandı. Böylelikle ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.

Şu ana kadar Trump 276, Clinton 218 delegenin oyunu kazanmış durumda. Böylelikle Trump 270 delege sayısını geçerek başkanlığını garantilemiş oldu.

Zafer ilanının ardından teşekkür konuşması yapan Trump, "Bütün Amerikalıların başkanlı olacağım" dedi. "Her insana ve her devlete adil davranacağız" ifadelerini kullanan Trump, "Bizimle iyi geçinmek isteyen devletlerle iyi geçineceğiz" mesajı verdi.

Trump, zafer ilanının ardından yaptığı teşekkür konuşmasından satır başları şöyle:

"Teşekkür ederim herkese. Kusura bakmayın, sizi beklettim ama karmaşık işler bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Az önce bir telefon aldım, dışişleri bakanı Clinton'dan. Kendisi bizi tebrik etti, bu mesele bizimle ilgili bizim zaferimizi tebrik etti. Ben de onu ve ailesini tebrik ettim, çünkü gerçekten büyük mücadele verdiler, ok çalıştı. Hillary çok uzun süre ve çok sıkı çalıştı. Ona da gerçekten şükran borçluyuz, ülkemize sunduğu hizmetlerden ötürü, samimiyetle söylüyorum bunu."

"Bütün Amerikalıların başkanı olacağım"

Artık Amerika'nın bu bölünmenin getirdiği yaraları sarması gerekiyor ve cumhuriyetçiler, demokratlara ve bağımsızlara sesleniyorum, hepimizin bir araya gelmesi gereken bir zaman. Ben ülkemizdeki tm fatandaşlara söz veriyorum, bütün Amerikalıların başkanı olacağım, bu benim için çok önemli. Beni desteklemeyi seçmeyenler, ki birkaç kişi vardı, sizlere de yardımınız için ulaşmak istiyorum ki birlikte çalışmak için. İlk başta söylediğimiz gibi, bizimkisi bir kampanya gibi değil, hareket gibiydi. Milyonlarca çok sıkı çalışan kadın ve adamın mücadelesiydi.

Bu hareket her ırktan, her dinden, her geçmişten Amerikalıların hareketiydi. Ve bizim hükümetimizi istediler, bizim hükümetimiz de bu hizmeti sunacak. Birlikte çalışarak ülkemizi tekrar inşa etmekle ilgili bu acil görevi üstleneceğiz ve Amerika hayalini tekrar inşa edeceğiz. Ben hayatımı her zaman dünya çevresinde kullanılmayan potansiyeli kullanarak geçirdim, şimdi de bunu ülkemiz için yapacağım.

Ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var, her Amerikalı kendi potansiyeline erişecek ve ülkemizin tüm kadın ve adamları bundan sonra asla unutulmayacak. Bütün şehirlerimizi tekrar inşa edeceğiz, yoksul mahalleleri tekrar inşa edeceğiz, alt yapıları, köprüleri tekrar inşa edeceğiz ve bu da gerçekten en iyisi olacak. Milyonlarca kişi çalışacak. Ayrıca nihayet, inanılmaz, eski askerlerimizden yararlanacağız, 18 aylık yolculuğumuzda onları çok iyi tanıdım. Duyduğum en büyük onur, gazilerimizle geçirdiğimiz zamandı. Gerçekten biz insanlarımızın yeteneklerini hepimizin faydasına olacak şekilde kullanacağız.

Büyümemizi iki katına çıkaracağız ve dünyadaki en güçlü ekonomiye sahip olacağız. Bizimle iyi geçinmek isteyen her devletle iyi geçineceğiz.

Çok çok iyi ilişkilerimizin olmasını istiyoruz, hiçbir zorluk zor değildir. Hiçbir şey erişemeyeceğimiz noktada değildir, Amerika artık, en iyinin altındaki hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Cesurca hayal kurmamız gerekiyor ve bunu yapacağız.

"Her insana ve her devlete adil davranacağız"

Amerika'nın çıkarları her zaman önceliğimiz olacak olsa da her insana ve her devlete karşı adil davranacağız. Düşmanlık değil, ortak zemin, dostluk arayacağız.

Teşekkür mesajları

Şimdi bana, çok yardımcı olmuş insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ebeveynlerime teşekkür etmek istiyorum, biliyorum şu an yukarıdan beni izliyorlar, inanılmaz insanlardı. Her anlamda muazzam kişilerdi. Kız kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum, nerede? Buralarda bir yerdeler, çok utangaçlar... Erkek kardeşim de burada. Hepsi sahnede olmalılar ama neyse.

Özellikle de bütün o saatler boyunca yanımda olduğunuz için bu gerçekten zordu. Bu siyasi hikayeler gerçekten zor. Çirkinleşebiliyorum bazen ve aileme çok teşekkür ediyorum.Hepiniz bana muazzam bir destek verdiniz ve hep küçük olduğumu söylediler biliyorsunuz. Bizim, çok yetenekli insanlarımız var bu sahnede ve size şunu söylemek istiyorum; Rudy'e teşekkür etmek istiyorum, bizimle birlikte her yere geldi. Senatör Jeff Sessions'a teşekkür etmek istiyorum, nerede o? Ve bir diğer teşekkür, hiç kolay bir rakipti. Harika bir adam, çok da büyük arkadaşlık yaptı. Ama ben onu rakip olarak tanıdım başta, bize karşı o da girmek istedi ama nerede? Doktor Ben Carson nerede? 200'den fazla general ve amiral var kampanyamızı destekleyen ve 22 tane kongre onur madalyası kazanmış kişiler, çok onur benim için.

Gizli servisten inanılmaz insanlar tanıdım, onlarla uğraşmak hiç istemiyorum. Gidip büyük bir gruba seslenirken beni oradan indirebilecek insanlar. Teşekkür etmek istiyorum gizli servise. Tarihi bir zafer oldu ama hakiki bir zafer olması için çok çalışacağız. Büyük bir heyecanla başkanınız olmayı bekliyorum. 2,3 ve belki de 8 sene sonra sizler diyeceksiniz ki; "Bu gerçekten gurur duyarak yaptığımız bir şeydi"

Kampanya bitti, ama işte şimdi bu hareketin işleri başlıyor. Amerikalılar için çalışmaya derhal başlayacağız ve biz umuyorum ki başkanınızla çok büyük gurur duyacağınız işlere imza atacağız. İnanılmaz bir akşam oldu bu ve ben bu ülkeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Mike Pence'e.

