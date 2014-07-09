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Dünya
Deutsche Welle

ABD'nin Washington eyaletinde esrar satışı yasallaştı

ABD'de Colorado'nun ardından Washington eyaletinde de esrar satışına izin verildi.

09 Temmuz 2014 15:34


Washington eyaletinde "Coffee-Shop" adı altında faaliyet gösteren 25 işyerine işletme ruhsatı verildi. "Esrar-cafe"lerde 21 yaşını doldurmuş kişiler her seferinde 28 gram satın alabilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir yetkili, "Amacımız, esrar piyasasını da alkolde olduğu gibi kontrol altında tutmak" dedi.

Colorado eyaletinde esrar satışına bu yılın başında izin verilmişti. Konu referandumla halk oyuna sunulmuş, oylamadan "esrarın yasallaşmasına evet" sonucu çıkmıştı.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da da 2013'te esrarın üretim, dağıtım ve satışını serbest bırakan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Uruguay'da esrar satın almak ya da yetiştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş kişilerin ilgili mercilere başvuru yapması şart koşuluyor.

Söz konusu kaydı yaptıranlar, edindikleri bir özel ruhsatla eczanelerden her ay 40 grama kadar esrar satın alabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD ColoradoWashingtonColoradoAmerikaUruguayDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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