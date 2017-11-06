ABD'nin vize kararını yumuşatmasının ardından dolar, 4 kuruş düştü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı vizeleri askıya alma kararında yumuşamaya gitmesinin ardından 3.88 seviyelerinde seyreden dolar 3.84'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) doların yükselişini hafifletmek için 1.4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına bırakmasının ardından dolar güne başladığı 3.89 seviyesinden 3.88'e geriledi.

ABD'nin vize krizinde yumuşamaya gitmesiyle kurda düşüş hızlandı ve dolar/TL 3.8336'ya kadar geriledi. Dolardaki düşüşe paralel bir seyir izleyen euro/TL ise 4.4440 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'dan rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 115.093,34 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve 114.165,67 puanla da kapanış rekorlarını kırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.872,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,71, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,35 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, ABD'nin, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığı haberi ile alımların güçlendiği görüldü. BIST 100 endeksi, 115.093,34 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru kırmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanış rekorunu da 114.165,67 puana taşıdı.

Analistler, günün ilk yarısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dövizde sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı attığı adımların etkisiyle düşüşe geçen döviz kurlarından bulduğu destekle yükselen BIST 100 endeksinin, günün ikinci yarısında ABD'den gelen vize haberi ile tarihi zirvesine çıktığını ifade etti.

TCMB, reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde attığı adımlarla döviz piyasalarındaki oynaklığı azalttı. Sabah saatlerinde yükseliş eğilimi ile dikkati çeken döviz kurları, TCMB'nin adımları sonrasında 3,85'lere, ABD'den gelen vize haberiyle de 3,82 seviyelerine kadar geriledi.

Yarın Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.