ABD’nin vize ambargosu Ukrayna ve Gürcistan’dan delinecek

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – ABD’nin Türkiye’den yapılan Green Card dışındaki vizeler için büyükelçilik ve konsolosluklardaki işlemleri askıya alması sonrasında, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler üzerinden gerçekleştirilebilen vize başvuruları Türk vatandaşlarına alternatif oldu.

Ukrayna ve Gürcistan üzerinden vize çalışmaları konusunda uzun süredir tecrübeli olduklarını belirten VİZEDER (Vize Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eryener, “Bir ülkede Amerikan vizesine başvurmak için o ülkenin halkından olma şartı aranmakta fakat Amerika bazı özel durumlarda diğer büyükelçilik ve konsolosluklardan da vize başvurusu yapmaya imkan tanımakta. Daha önce Rusya ve Belarus örneğinde gördüğümüz bu durum şimdi de ülkemiz için geçerli. Gürcistan ve Ukrayna’da yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarına Amerikan vizeleri konusunda yardımcı olduk. Şimdi de Türkiye’den başvuracak Türkler için aynı yol izlenebilecektir.\" dedi.

Vize başvurusu yapılması için başvuru sahibinin gerekli belgeleri hazırlaması, pasaport teslimi için temsilci kişiye vekalet vermesi ve mülakat günü bir günlüğüne o ülkeye gelmesinin yeterli olduğunu söyleyen Eryener, \"Ayrıca ülkeye giriş ve çıkışta sadece kimliğin yeterli olması da vize almak isteyenlere ayrı bir kolaylık sağlıyor.” dedi.

VİZEDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eryener; acil olarak Amerikan vizesine başvurmak isteyen bireyler veya firmaların Gürcistan üzerinden yapılan başvurularda 3 hafta; Ukrayna üzerinden yapılan başvurularda ise 4 hafta gibi sürelerde vize işlemlerinin tamamlayabileceklerini sözlerine ekledi.