ABD'nin vize adımı ve MB ile dolar 3.85 lirada, Borsa yükseldi (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın TL likidetisini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile düşen dolar ve euro yeni günde yatay seyrederken, Borsa, dünkü rekor kapanışın ardından yeni güne de yükselerek başladı.

Yeni haftaya 3.88 liranın üzerinde başlayan dolar, Merkez Bankası\'nın döviz likidetisine ilişkin düzünlemeler ile, piyasadan 5.3 milyar lira çekerken, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına bırakması üzerine dün 3.84 - 3.85 lira, euro da 4.45 - 4.46 lira aralığına çekildi. ABD ve Avrupa para birimleri yeni güne de bu düzeylerde başladıktan sonra dolar 3.45 liranın, euro da 4.46 liranın üzerine çıktı.

Merkez Bankası\'ndan dün yapılan açaklamada, \"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır\" denildi.

Buna göre Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60\'tan yüzde 55\'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5\'er puan aşağı çekti.

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 2.58 artışla 114 bin 165 puan ile yeni rekor düzeyden kapattığı dünkü işlemlerin ardından, yeni günde de yüzde 0.24 artışla 114 bin 442 puan ile açıldı.

Buna karşılık gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün de yükselmeye devam etti. Geçen haftayı yüzde yüzde 13.29\'dan kapatan faiz, dünkü kapanışta yüzde 13.50\'ye kadar tırmanırken, yeni güne yüzde 13.36 dolayında başladıktan sonra yeniden yüzde 13.45\'e çıktı.

BIST\'de yeni zirveye vize....

İş Yatırım\'ın, \"BIST\'de yeni zirveye vize....\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dün öğleden sonra ABD’nin Türkiye’den vize başvurularını sınırlı olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından BIST 100 Endeksi 114 bin 165 ile yeni bir lira bazında kapanış zirvesi yaptı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği, Türk Hükümetinin bundan sonra yerel konsolosluk çalışanları ile ilgili gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin ABD hükümetine bilgi vermeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

\"Daha sonra Türkiye Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Hükümetin bu konuda herhangi bir güvence vermesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

\"Bundan sonra gözler Çarşamba günü saat 18:30 da yapılacak Başkan Yıldırım ile ABD Bşk. Yard. Pence arasındaki görüşme sonrası yapılacak açıklamalarda olacak.

\"İki ülke arasındaki ilişkileri ile ilgili yapılabilecek olumlu açıklamalar TL varlıkların performansını desteklemeye devam edebilir.

\"MSCI (Morgan Stanley Capital International) Türkiye endeksi dünkü çıkışın ardından vize krizi öncesine göre yüzde 3.8 getiri ile, MSCI GOÜ (gelişmekte olan ülkeler) endeksinin üzerinde bir getiriye ulaşmış durumda (yüzde 2.53).

\"Öte yandan liranın aynı dönemdeki performansına baktığımızda yüzde 5.8 lik kayıpla Brezilya’nın (yüzde -2.9) ardından en son sırada.

\"Dolayısıyla, ABD ziyareti ile ilgili gelebilecek olumlu haberler kurun 3.75 düzeyine kadar çekilmesini sağlayabilir.\"

