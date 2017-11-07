ABD'nin vize adımı ve MB ile dolar 3.84 lirada, Borsa'da yükseldi

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın TL likidetisini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile düşen dolar ve euro yeni güne 3.84 liranın, 4.46 liranın üzerinde başladı. Borsa, dünkü rekor kapanışın ardından yeni güne de yükselerek başladı.

Yeni haftaya 3.88 liranın üzerinde başlayan dolar, Merkez Bankası\'nın döviz likidetisine ilişkin düzünlemeler ile, piyasadan 5.3 milyar lira çekerken, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına bırakması üzerine dün 3.84 - 3.85 lira, euro da 4.45 - 4.46 lira aralığına çekildi. ABD ve Avrupa para birimleri yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası\'ndan dün yapılan açaklamada, \"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır\" denildi.

Buna göre Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60\'tan yüzde 55\'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5\'er puan aşağı çekti.

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 2.58 artışla 114 bin 165 puan ile yeni rekor düzeyden kapattığı dünkü işlemlerin ardından, yeni günde de yüzde 0.24 artışla 114 bin 442 puan ile açıldı.

Buna karşılık gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün de yükselmeye devam etti. Geçen haftayı yüzde yüzde 13.29\'dan kapatan faiz, dünkü kapanışta yüzde 13.50\'ye kadar tırmanırken, yeni güne yüzde 13.36 dolayında başladı.

