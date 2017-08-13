ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı gösterilerin ardından OHAL ilan edildi

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Charlottesville'de ırkçılık karşıtı bir grubun gösterisine bir araçla saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 19 kişi kişi yaralandı. ABD Başkan Donald Trump, yaşanan olaylarla ilgili, "ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız" dedi.

Charlottesville şehrinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıktı. Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

ABD medyası: Yeterince önlem alınmadı

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağlaması için gerekli emri verdiğini açıkladı. ABD medyası, valinin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığını savundu.

"Yahudiler yerimize geçemeyecek"

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesi'nde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

Araç göstericilerin arasında daldı

ABD'in Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç ırkçılık karşıtı göstericilerin arasına daldı. Olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Trump: Bir olmalıyız

Donald Trump, Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıkmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı. Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti. Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.