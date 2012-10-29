ABD'nin uzay aracı, Dünya'ya kan ve idrarla döndü

ABD’nin özel uzay-havacılık şirketi Space X, NASA’yla yaptığı anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Dünya arasında kargo taşımaya devam ediyor. Space X’in Dragon uzay aracı, en son olarak uzayi istasyonundaki astronotların kan ve idrarını Dünya’a getirdi. Amaç, tıbbi analizler yapmak.

İnsansız uzay aracı Dragon, ISS’deki astronotların kan ve idrarlarına ait yüzlerce numune yüklendikten sonra, dün TSİ 16.00’da Dünya’ya doğru yola çıktı. Uzay aracı, bugün TSİ 10.30 sularında ABD’nin California eyaleti açıklarında, Pasifik sularına iniş yaptı.

SpaceX, Dragon’un uzay istasyonundan ayrılmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Biyolojik numuneler, ISS’de yapılan deneyler ve donanım Dragon’a yüklendi. Bir sonraki durak Dünya!” ifadesini kullandı.

NASA, Dragon’un ISS’den yaklaşık 907 kilogram deney ve donanım getirdiğini ancak astronotlara ait kan ve idrar örneklerinin kendilerini daha da heyecanlandırdığını belirtti. Dragon, bazıları ISS’de bir yıldan fazladır bekleyen 384 tüp kan ve 112 tüp idrar örneğini Dünya’ya getirdi. NASA, uzun süreli uzay görevlerinin özellikle kemik erimesi gibi sağlığa zararlı etkenlerine karşı koyabilmek için düzenlenecek deneylerde bu numunelerin incelenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılacak analizler, asronotların uzayda nasıl beslenmeleri gerektiğini belirlemek için kullanılacak.

ISS'nin robotik koluna bağlı Dragon

'Altın Değerinde'

NASA’da gıda uzmanı olarak görev yapan Scott Smith, Space.com’a yaptığı açıklamada, “Bazılarına çok tuhaf gelebilir. Ama sizin için idrar olan şey bizim için altın değerinde... Bilim adına bu örneklerin birçok getirisi olacak” dedi.

Smith, Temmuz 2011’den bu yana ISS’den Dünya’ya kan ve idrar örneği getirilmediğine dikkat çekerek, o tarihten bu yana örneklerin uzay istasyonundaki dondurucularda saklandığını söyledi. ABD’nin Uzay Mekiği Programı Temmuz 2011’de sona ermiş ve NASA atronotlarının uzaya taşınmasıyla kargo görevleri için Ruslarla işbirliği yapmaya başlamıştı. NASA, Ruslarla çok pahalı olan uzay taşımacılığı işlemlerini hafifletmek için, California merkezli Space X ile kargo taşımacılığı üzerine 1.6 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Dragon kapsülü, 7 Ekim tarihinde Cape Carnaval Hava Kuvvetleri Üssü’nden Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı. Uzay aracı, bugün Dünya atmosferine girdikten sonra suya düşmesine 10 dakika kala üç ana paraşütünden ikisini açtı ve sağ salim suya indi. 30 metrelik bir gemi, kapsülü sulardan alarak kıyıya taşıdı. Biyolojik örneklerin, NASA’nın Houston’daki tesisine götürüleceği ifade edildi.