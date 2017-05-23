ABD'nin, Ukrayna'ya sunduğu karşılıksız askeri yardım kesiliyor

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Mick Mulvaney, ABD'nin Ukrayna ve bir dizi ülkeye yaptığı karşılıksız askeri yardımı kesmeyi ve bunun yerine kredi vermeyi planladığını doğruladı.

Sputnik'e verdiği demeçte Wall Streeet Journal gazetesinin (WSJ) bu yöndeki haberini değerlendiren Mulvaney, Washington'un Ukrayna ve bazı ülkelere yönelik askeri yardım prensiplerini değiştirmeyi planladığını teyit etti.

Mulvaney, "Bazı doğrudan askeri hibe programları yerine askeri kredi uygulamasına geçiyoruz. Bazı ülkelere yüzlerce milyon dolar vermek yerine, bu ülkelere kredi garantisi verebiliriz ve onlar da daha fazla askeri teçhizat satın alabilir" dedi.

“İsrail ve Mısır'a sunulan yardım devam edecek”

Mulvaney, İsrail ve Mısır'a askeri yardımların devam edeceğini de kaydetti.

WSJ, dünkü haberinde "Ukrayna'nın yanı sıra Pakistan, Tunus, Lübnan, Kolombiya, Filipinler ve Vietnam gibi bazı ülkeler ABD'nin askeri yardımlarından mahrum bırakılabilir. Bütçenin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesi durumunda yaklaşık 1 milyar dolar askeri kredi olarak kullandırılabilir" ifadelerine yer vermişti.