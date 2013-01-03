ABD'nin Türkiye'ye fırkateyn hibesi yarım kaldı

ABD’den Türkiye’ye iki fırkateyn hibesini öngören tasarı, Senato gündemine gelmemesi ve Kongre yasama döneminin sona ermesi dolayısıyla rafa kalktı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir grup ülkeye ABD donanmasından güdümlü füze kapasitesine sahip fırkateynlerin hibesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde geçen pazar günü onaylanmıştı ancak yürürlüğe girmesi için Senato’nun da onayı gerekiyordu.

Senato bugün, Kongre’nin 112’inci yasama döneminin son gününde tasarıyı gündeme almadan oturumunu kapattı. Bir yasama döneminde onaylanmayan bir tasarının, bir sonraki yasama dönemine sarkması mümkün olmadığından, Türkiye’ye, ”Oliver Hazard Perry” sınıfına ait, ”USS Halyburton” ve ”USS Thach” adlı iki fırkateynin hibe edilmesi teklifi rafa kalkmış oldu.

Hibenin hayata geçmesi için, bugün açılacak Kongre’nin yeni yasama döneminde benzer içerikteki tasarının tekrar sunulması ve Kongre’nin her iki kanadı tarafından onaylanması gerekecek.