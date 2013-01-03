T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin Türkiye'ye fırkateyn hibesi yarım kaldı

ABD'nin Türkiye'ye, "Oliver Hazard Perry" sınıfına ait, "USS Halyburton" ve "USS Thach" adlı iki fırkateynin hibe edilmesine yönelik yasa teklifi iptal oldu

03 Ocak 2013 09:17

ABD’den Türkiye’ye iki fırkateyn hibesini öngören tasarı, Senato gündemine gelmemesi ve Kongre yasama döneminin sona ermesi dolayısıyla rafa kalktı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir grup ülkeye ABD donanmasından güdümlü füze kapasitesine sahip fırkateynlerin hibesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde geçen pazar günü onaylanmıştı ancak yürürlüğe girmesi için Senato’nun da onayı gerekiyordu.

Senato bugün, Kongre’nin 112’inci yasama döneminin son gününde tasarıyı gündeme almadan oturumunu kapattı. Bir yasama döneminde onaylanmayan bir tasarının, bir sonraki yasama dönemine sarkması mümkün olmadığından, Türkiye’ye, ”Oliver Hazard Perry” sınıfına ait, ”USS Halyburton” ve ”USS Thach” adlı iki fırkateynin hibe edilmesi teklifi rafa kalkmış oldu.

Hibenin hayata geçmesi için, bugün açılacak Kongre’nin yeni yasama döneminde benzer içerikteki tasarının tekrar sunulması ve Kongre’nin her iki kanadı tarafından onaylanması gerekecek.

ETİKETLER

abdtürkiyefırkateynsenato

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24