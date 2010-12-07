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Dünya

ABD'nin Türkiye'deki hassas noktaları

WikiLeaks son olarak ABD’nin ulusal güvenliği için önemli tesislerin listesinde Türkiye’den de üç önemli nokta yer alıyor.

07 Aralık 2010 02:00

T24 - WikiLeaks son olarak ABD’nin ulusal güvenliği için önemli tesislerin listesini yayınladı. Listede Türkiye’den de üç önemli nokta yer alıyor.


WikiLeaks'ten ABD'nin en önemli tesisleri

 
ABD Dışişleri Bakanlığı Şubat 2009'da, tüm dış temsilciliklerden, ülkenin ulusal güvenliği için önem arzeden tesislerin listesini çıkarmasını istemişti. Wikileaks, son olarak ABD’nin ulusal güvenliği için büyük önem atfettiği, bu listeyi de içeren 'gizli' ibareli bir belgeyi yayınladı.

ABD'li diplomatların, zarar görmesi halinde, Amerikan çıkarlarının tehlikeye gireceğini söylediği tesisler arasında yüzlerce petrol tesisi, boru hattı, denizaltı kabloları ve fabrikalar ile Kongo'daki bir kobalt madeninden, Avustralya'da panzehir üreten bir fabrikaya, Danimarka'da insülin imal eden bir laboratuvara kadar pek çok tesis var.

Listede Türkiye’ye ait önemli tesisler ise İstanbul Boğazı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı ile isimleri listede verilmiş bazı metal fabrikaları olarak sıralanıyor.

Muhtemelen Wikileaks'in şimdiye kadar yayımladığı en tartışmalı belge olduğunu söylenen bu liste, güvenlik uzmanları tarafından 'Terör örgütleri için bir hediye paketi' olarak nitelendiriyor.

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