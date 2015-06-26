ABD'nin tamamında eşcinsel evlilik yasallaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Mahkeme, eşcinsel evliliğin anayasal bir hak olarak tüm ülkede kabul görmesi için yapılan başvuruyu kabul etti. Yüksek Mahkeme’de LGBTİ evliliğin yasakkaşmasını beşe karşı dört oyla kabul etti. Eşcinsel evlilik artık ABD’nin 50 eyaletinde de yasal olacak.

Kararı Twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Brack Obama, “Bugün, eşitlik yürüyüşümüzde büyük bir adım. Gey ve lezbiyen çiftler artık herkes gibi evlilik hakkına sahip. Aşk kazandı” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliğin yasallaşmasına yönelik başvuruyu değerlendirdiği davada eşcinsel evliliğin yasak olduğu Ohio, Kentucky, Michigan ve Tennessee eyaletlerinin savunmaları dinledi.

ABD’de eşcinsel evlilik ilk kez 2004 yılında Massachussetts eyaletinde yasallaşmıştı. Günümüzde 37 eyalet eşcinsellere evlilik hakkını tanmıştı. Çoğu ülkenin güneyinde bulunan 13 eyalette ise yasal değildi.

Dünya genelindeki 18 ülkede eşcinsel evlilik yasal durumda.