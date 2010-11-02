ABD'nin Taksim'deki patlamadan haberi var mıydı?

T24 - Taksim Meydanı'nda polise yönelik saldırıdan bir gün önce, Taksim'de ABD vatandaşlarının katılacağı Cadılar Bayramı partisinin, büyükelçilikten vatandaşlarına "bombalı saldırı yapılacağı" yönünde telefon açılarak iptal edildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Cumartesi gecesi Taksim'de Amerikan davetlilerinin de bulunduğu Cadılar Bayramı partisinin organizatörü Özcan Işık, partiyi düzenleyen ABD2linin kendisine büyükelçilikten bomba ihbarı geldiğini söylediğini bildirdi.

Bunun ardından Amerikalılardan sürpriz bir şekilde rezervasyon iptalleri geldiğini belirten Işık, "Sabah ise Taksim'de patlamanın olduğunu duyduk, şoke olduk. Saldırıyı ABD'liler önceden biliyormuş" dedi.

Işık, "Bunu Bunu özel bir durum olduğu için açıkladık. Sosyal sorumluluğumuz gereği kamuoyu ile paylaştık" diye konuştu.

Cumartesi gecesi Taksim'deki Rumeli Han'da ABD'li davetlilerin de bulunduğu Halloween Party (Cadılar Bayramı) kutlaması yapıldığını anlatan Işık, ABD'li bir kişi tarafından kendilerine www.partiorganizasyon.com adresinden 2 hafta önce ulaşıldığını ve 30 kişilik organizasyona ilişkin bankaya kaparo yatırıldığını belirtti.

Işık, "Organizasyon talebinde bulunan ABD'li kişi 30 Ekim Cumartesi akşamı 19.20 sıralarında beni arayarak 12 kişinin partiye gelemeyeceğini söyledi. Nedenini sorduğumda 'ABD Büyükelçiliği, İstanbul'a seyahat amaçlı gelen ve düzenlenen partiye katılacak vatandaşlarını arayarak Taksim'de bombalı saldırı düzenleneceği yönünde uyarıda bulunmuş. bı yüzden katılım az olacak' dedi. Bize gelen duyumlara göre bu bilgi sadece seyahat amaçlı gelen ABD vatandaşlarına böyle bir bilgi gitmemiş. İlginç olan konsolosluğun mekan ve gün olarak böyle nokta atışı yapmış olması" dedi.

Işık normalde parti organizasyonu ve katılımcılara ilişkin herhangi bir veri tutmadıklarını ve bu tür bilgileri basınla paylaşmadıklarını ifade etti.



