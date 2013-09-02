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Dünya

'ABD'nin Suriye'ye saldırısı El Kaide'ye yarar'

Suriye, ABD'nin kimyasal kullanıldığı şüphesiyle topraklarına yönelik herhangi askeri bir saldırı düzenlemesinin ancak "El Kaide ve yandaşlarına yarayacağı" uyarısında bulundu.

02 Eylül 2013 12:50

Suriye Dışişleri Bakan yardımcısı Faysal Mikdad, BBC'ye verdiği mülakatta ayrıca kimyasal silahları Suriyeli birliklerin değil, Amerika'nın desteklediği silahlı grupların kullandığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry haftasonunda yaptığı açıklamada Şam yakınlarında 21 Ağustos'taki saldırıda sinir gazı sarin kullanıldığına dair delilleri olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye müdahale yapmaya kararlı olduğunu ama bunun için Kongre'nin onayını talep edeceğini bildirmişti. Suriye ise her türlü saldırıya hazır olduğunu söylüyor.

Amerikan Meclisi üyeleri, gelecek hafta Suriye konusunu görüşmek üzere toplanmaya hazırlanıyor. Ancak BBC'nin Kuzey Amerika editörü Mark Mardell ABD'de halkı ve siyasetçileri askeri müdahalenin doğru bir karar olduğuna ikna etmeye yönelik girişimlerin çoktan başladığını söylüyor. Gelecek haftaki oylama öncesi pek çok milletvekili yaz tatiline ara verip sarin gazı kullanıldığına ilişkin istihbarat brifingine katıldı.

Mark Mardell'e göre 'Obama saldırıyı askıya alıp Kongre'nin onayını alma seçeneğine giderek başkanlık sürecinin en büyük kumarını oynadı.'

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