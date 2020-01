ABD'nin Suriye'ye müdahalesi askıda, Senato'daki oylama ertelendi

ABD’nin Suriye’ye olası askeri müdahalesiyle ilgili son 24 saatte yeni gelişmeler yaşandı. Washington şimdilik topu Rusya’ya atarken, sonuçları görmek için ABD senatosundaki oylama da ertelendi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, bir soru üzerine, "Esad kimyasal silahları verirse askeri müdahale olmayabilir" şeklindeki sözleri, Rusya tarafından bir öneri haline getirildi.

ntvmsnbc'den Selim Atalay'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sözler üzerine Suriye’ye, "Askeri harekatı engelleyecekse, Suriye kimyasal silahları uluslararası topluma teslim etmeli" mesajı verirken, açıklamalar birbirini izledi.

Kerry’nin Lavrov’la yaptığı 14 dakikalık telefon görüşmesinde, "Benim sözlerim bir öneri değil. Siz öneri getirin ve uygulamasından sorumlu olun" dediği kaydedilirken, bu gelişmeyi ABD Başkanı Barack Obama’nın 6 televizyon kanalından halka yaptığı konuşma izledi.

Kerry’nin sözlerinin yeni bir şey olmadığı, Obama’nın, "Biz bunu Putin’le Moskova’da görüştük" sözleriyle ortaya çıkarken, "Buna ne diyorsunuz?” sorusuna da Obama, "Potansiyel olarak olumlu ve önemli bir çıkış noktası olabilir. Rusya’nın Şam’ı ikna etmesi lazım. Geçmiş siciline bakılınca verdiği sözleri yerine getirmeyen bir rejimle karşı karşıyayız" yanıtını verdi.



Oylama ertelendi



Obama’dan Rusya’ya "Ben Şam’a güvenmiyorum, git ve ne yapacaksan yap" mesajı giderken, bu gelişmeler ABD senatosundaki Suriye oylamasını da etkiledi. Suriye'ye yönelik askeri güç kullanma yetki tasarısının çarşamba günkü oylaması ertelendi. Gerekçe Rusya’nın önerisini anlamak ve Obama’nın açıkalamalarının yansımalarına bakmak olarak açıklandı.



'ABD halkı farklı düşünüyor'



Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Harry Reid, "Oylama yapmadan önce, Başkan Obama'nın davasını Senato ve Amerikan halkına sunma fırsatı olduğundan emin olmak istiyorum" derken, Obama son açıklamasında oylamaların sonuçları konusunda iyimser olmadığını da dile getirdi.

"Oylamanın olumlu geçeceğinden emin değilim" diyen Obama, "ABD halkı Suriye müdahale konusunda benimle aynı aynı fikirde değil” şeklinde konuştu.



Her şeyin değişme ihtimali var



Sonuç olarak şu an itibariyle bütün kapılar açık. Rusya’nın önerisinin Şam’a nasıl uygulanacağına cevap aranıyor ve Obama’nın ne yapacağı merak ediliyor. ‘Suriye’yi vuracağım’ taahhüdünde bulunan Obama‘nın şu an için her şeyi beklemeye aldığı anlaşılıyor. Bütüne bakıldığında her şey değişti denemese de her şeyin değişme ihtimali var denebilir. Poziyonlar hala net değil...