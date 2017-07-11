ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

Suriye'nin kuzeyinde 7 askeri üssü olduğu iddia edilen ABD'nin, bir askeri üssünün ilk kez fotoğrafları yayınlandı. Çekilen fotoğraflarda üssün içerisinde bir askeri kargo uçağının bulunduğu görüldü.

Suriye'den yayın yapan Almasdar News sitesinde, Amerika ordusunun Halep ile şu anda operasyonun sürdüğü Rakka sınırına yakın yerde bulunan ovadaki askeri üssünün ilk kez çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda, ABD bayrağının dalgalandığı hava üssünün etrafının tel örgülerle çevrildiği ve üssün içerisinde çok sayıda askeri araç bulunuyor. Yine hava üssünde ABD ordusuna ait bir askeri korgo uçağının da beklediği görüldü. Haberde, ABD'ye ait askeri hava üssünün bulunduğu alanın Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol edilen bir alan olduğu da belirtildi.

Daha önce Suriye'nin kuzeyinde değişik yerlerde ABD ordusunun 7, Rus ordusunun ise 4 askeri üssünün bulunduğunu belirtmişti. (DHA)