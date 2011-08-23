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Ekonomi

ABD'nin Suriye yaptırımları bankalara bildirildi

ABD yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yönelik baskıyı artırmak için aldığı ekonomik yaptırımlar bankacılık işlemlerinde uygulanmaya başlan

23 Ağustos 2011 03:00

T24- ABD yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yönelik baskıyı artırmak için aldığı ekonomik yaptırımlar bankacılık işlemlerinde uygulanmaya başlandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın kararnamesine göre, OFAC (ABD Yabancı Mallar Kontrol Bürosu) listesine eklenen Suriye kökenli kişi ve kurumların ticari faaliyetleri kontrol altına alındı. Türk bankaları da ABD ile sorun yaşamamak için Suriye ile ilgili para hareketlerini kontrol altına aldı ve kısıtlamalar getirdi.

Hazine Bakanlığı’nın kararnemesi uyarınca Suriye kökenli bankacılık hareketlerine uygulanacak yaptırımlarla ilgili bankalara bildirilen kararlar  şöyle:  

1. ABD Yabancı Mallar Kontrol Bürosu listesinde yer alan kişi ve kurumlarca Amerika'da bulunan ya da karar sonrası Amerika'ya transfer edilecek tüm mal varlığı bloke edilecek.

2. Mal varlığı bloke edilen kişi ve kurumlara finansal, maddi veya teknolojik destek veren veya  mal varlığı bloke edilen kişi ve kurumlar tarafından kontrol edilen tüm kurumların varlıkları da bloke edilecek. 

3. Amerikan vatandaşlarının; Suriye'de yeni yatırım yapılmaları, Suriye'ye herhangi bir mal ve hizmetin dolaylı veya direkt olarak satılmak, ihraç etmek, reeksport  veya tedarik etmek, Suriye kökenli petrol ve petrol ürünlerinin ithali,  Suriye kökenli petrol ve petrol ürünleri ile ilgili herhangi işlem veya anlaşma yapması yasaklandı. 

4. Amerikan vatandaşlarınca yapılması halinde suç sayılan bu işlemlerin yabancılar tarafından gerçekleştirilmesine Amerikan vatandaşlarınca finansal destek, onay veya garanti verilmesi,

5. Listelerde yayımlanan kişi ve kurumlara bağış yapılması ya da bunlardan bağış alınması.

Esasen Amerika'da yerleşik finansal kurumlar için geçerli olan bu kararlar, iş ilişkileri nedeniyle dolaylı olarak diğer ülkelerdeki bankaları  da etkilemektedir. Yukarıda yasaklanan işlemlere aracılık etmek istemeyen Amerikan bankaları muhabirlik ilişkisi tesis ettikleri finansal kurumlardan da bu işlemleri yapmamalarını talep etmektedirler.  

Söz konusu yasaklara uyulmaması, muhabirlik ilişkilerinin sona ermesine ya da cezai yaptırımlara neden olabileceği için, yasaklanan işlemlere aracılık edilmesi / yaptırımlara/mal varlıklarının dondurulması kararlarına konu olan kişi ve kurumlara (hesap açılması, adlarına transfer yapılması, akreditif açılması, akreditife teyit verilmesi vb.) herhangi bir finansal hizmet verilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Ancak, Amerikan Hazinesi  bazı durumlardaki faaliyetleri de yasak kapsamı dışında bıraktı. Bu faaliyetler de şöyle sıralandı:  

Suriye'de yerleşik olan tarafın yaptırım listelerinde yer almaması şartıyla kişisel transferlerin yapılması (söz konusu transferlerin ticari olmaması gerekmektedir.)

Suriye diplomatik temsilciliklerinin görevleri ile ilgili ödeme ve transferleri,

ABD tarafından lisans verilen ihracat işlemleri.

 

 

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