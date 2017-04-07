ABD'nin Suriye saldırısı piyasaları nasıl etkiledi?

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırı küresel piyasalarda büyük yankı buldu.

Yatırımcılar ilk olarak Japon Yeni, altın ve Amerikan tahvilleri gibi 'güvenli limanlara' yöneldi.

Türk Lirası, Amerikan Doları'na karşı saldırı haberinin ardından yüzde 1 değer kaybederek 3.75 seviyesini test etti.

Bu değer kaybının ardından Türk Lirası'nın toparlandığı görüldü.

TSİ 11:55'te Dolar/TL'nin 3.7232 seviyesinden işlem gördüğü kaydedildi.

Kur Perşembe günü en yüksek seviye olarak 3.7290'ı görmüştü.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,35 düşüş ile 88 bin 364 puandan başladı.

TSİ 11:55'te ise yüzde 0.12 düşüşle 88 bin 569 işlem gördü.

ABD tahvillerine olan ilgi sayesinde Amerikan Doları'nın 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nde fazla bir değişim gözlenmedi.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini izleyen dolar endeksinin ise hafif bir kayıpla 100.66 seviyesine gerilediği, haftalık bazda ise yüzde 0.3 artıda olduğu görüldü.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin güvenli liman olarak gördüğü ilgi sayesinde yüzde 2,29'a kadar gerilediği görüldü. Dün yüzde 2,36'ya kadar çıkmıştı.

Diğer bir güvenli liman olan altın ise beş ayın zirvesine çıktı.

Spot altının ons fiyatı erken saatlerde yüzde 1.4 yükselerek 1,269.28 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarında da yüzde 2'ye varan bir değer artışı gözlendi.

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.58'e yükseldikten sonra kazançlarını geri vererek 55.71 dolar'a kadar indi.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise önce 52.94 dolar'a çıktı, ardından 52.56 dolara indi. Böylece dünkü kapanışının ardından yüzde 1.7 yukarıda işlem gördü.

S&P 500 vadelilerinde yüzde 0.3'lük bir kayıp yaşandığı görüldü.

Avrupa borsaları da güne düşüş ile başladı.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) Asya Pasifik endeksinde ise yüzde 0.2'lik bir düşüş görüldü.

Ancak bir Pentagon yetkilisinin saldırının tek seferlik olduğunu söylemesi piyasalarda görülen kayıpların toparlanmasını sağladı.

Asya'da özellikle Güney Kore Wonu öncülüğündeki para birimlerinde yaşanan kayıplar daha sonra toparladı.

Tayland bahtı, Endonezya rupisi, Malezya ringiti Asya'da düşen diğer gelişmekte olan para birimleri oldu.

Saldırının ardından Rusya'dan gelen açıklamaların yakından takip edilmesine paralel olarak Rus Rublesi en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Rublenin Dolar'a karşı yüzde 1.1 değer kaybettiği görüldü.

Özellikle Suriye'ye müdahalenin devam edip etmeyeceği ve diğer ülkelerin saldırıya nasıl cevap vereceği piyasaların takip edeceği önemli gelişmelerden olacak.

Bloomberg'e konuşan Sumitomo Mitsui Trust Bank'tan Ayako Sera, "Piyasaların tepkisinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu uluslararası toplumdan gelecek tepkiler belirleyecek. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. Bir sonraki haber geldiğinde büyük ihtimalle yatırımcılar güvenli limanlara kaçacaktır" dedi.

Piyasalar halihazırda ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeye odaklanmıştı.

Özellikle bu görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer programının da masada olması, ABD'nin Suriye saldırısıyla dış politikasına dair bir ipucu aranması sebebiyle öne çıkıyor.

Cuma gün içinde açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri de piyasaların takibindeki bir diğer önemli konu.