ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon 'kötü fikir'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenecek bir operasyonun "kötü bir fikir" olduğunu düşündüklerini belirtti.

Rudaw'ın haberine göre Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde "ABD'nin Suriye politikasının geleceği" başlıklı panelde Suriye ekseninde ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Jeffrey, "İsrail'in sınırındaki Hizbullah'ı kendine tehdit olarak gördüğü gibi, Suudilerin sınırlarındaki Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da (Türkiye) PYD'yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Bunu dikkate almalıyız, alıyoruz ve Türklerle bu konuda çalışıyoruz" dedi.

"YPG IŞİD ile 'iyi bir şekilde' mücadele ediyor"

ABD ile YPG ilişkilerine de değinen Jeffrey "IŞİD ile mücadele etmek onların da menfaatinedir. Bunu bize bir iyilik olarak yapmıyorlar, kendi güvenlikleri için yapıyorlar. Hatırlayın, onlarla ilk kez Kobane'de IŞİD saldırısı ile Türk sınırına sıkıştırıldıkları 2014'te ortaklık yaptık" diyen Jeffrey, örgütün IŞİD'e karşı "iyi şekilde mücadele ettiğini" savundu.

Özel Temsilci Jeffrey, ABD ile YPG ilişkisini, 2003 sonrasında Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverlerler Birliği (KYB) ve İslami Devrim Yüksek Şurası (IDYŞ) ilişkisine benzeterek şunları söyledi:

"Bunlar o zaman bizim spesifik bir amaç için taktiksel ve geçici ilişkilerimizdi. Amacımıza ulaştık. O amaç, Irak'ta hükümet ve toplumu bir araya getirmek ve bunların siyasi bir parti olabilecekleri, Saddam döneminin vahşetlerini yaşamadan normal ve barışçıl bir şekilde yarışabilecekleri bir anayasayı bir araya getirmekti. SDG için nihai hedef de değişmiş olan Suriye toplumun bir parçası olmasıdır. Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur. Uzun dönemde askeri ve siyasi bir destekten bahsediyorsanız bu yönetimin böyle bir politikası yok, eski yönetimlerin de temelde böyle bir politikası yoktu".