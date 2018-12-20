ABD'nin Suriye kararına dolar/TL ne tepki verdi?

Bu sabah güne 5.33 civarında başlayan Dolar/TL, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde kur 5.2715 seviyesinde.

Bu sabah güne 5.33 civarında başlayan kur, ABD'nin kararı öncesinde 5.3180 TL seviyesindeydi. ABD Başkanı Donald Trump "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" diyerek Suriye'den çekilme mesajı verdi. Trump’ın açıklamasının ardından dolar/TL 5.2116’ya kadar geriledi.

ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satışına yeşil ışık yakması ve Halkbank'ın Hakan Atilla tutuklamasından bu yana ilk kez yurt dışından borçlanacağını açıklaması da Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek oldu.

Fed'in bu akşamki faiz kararı kurun hareketinde belirleyici olacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi, ancak gelecek seneye ilişkin faiz artışı tahminlerini düşürmesi bekleniyor.