Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore yönetiminin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" sonuna geldiğini söyledi.

Asya turu kapsamında ilk ziyaret yeri olan Güney Kore ile Kuzeyi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) giden Pence, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir" dedi.

"Kuzey Kore'nin füze atışı 'provokasyon'"

Güney Kore'nin ABD'nin güçlü müttefiklerinden olduğunu belirten Pence, Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteledi. ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu. Pence'in 10 günlük Asya turu çerçevesinde Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Avustralya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kore’nin 15 Nisan’da yaptığı füze denemesine Japonya da tepki gösterdi; Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin provakatif etkinliklerine son vermesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyulması gerektiği çağrısını yaptı.

Kuzey Kore yönetimi, 15 Nisan’da ülkenin kurucu lideri Kim II-sung’un 105’inci doğum gününü kutladığı Pyongyang’daki askeri törende bazı kıtalararası balistik füzelerini ilk kez sergilemişti.