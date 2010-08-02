'ABD'nin sorunu çarpık ekonomi'

T24- ABD Merkez Bankası (Fed) Eski Başkanı Alan Greenspan, ABD ekonomisindeki ılımlı toparlanmada duraklama yaşandığını, bunun da “resesyon gibi” hissedildiğini söyledi.



Greenspan, NBC televizyonuyla yaptığı söyleşide, “Toparlanmada duraklama yaşıyoruz, ancak zaten yüksek hıza sahip olmayan ekonomik toparlanmada görülen bu duraklama resesyon gibi hissediliyor” dedi.

Greenspan ayrıca konut fiyatlarının düşmesi durumunda, ABD’de iki dipli resesyon görülme ihtimalinin artacağına dikkat çekti.

ABD ekonomisinin büyümesinin yavaşlaması ve hükümetin vergi teşviklerinin sona ermesinin ardından konut sektöründe görülen yavaşlama, ekonominin 1930'lardan bu yana yaşanılan en kötü ekonomik durgunluktan çıkışı tamamlamadan yeni bir resesyona girebileceğine yönelik endişeleri artıyor.

Sorun çarpık ekonomi

“Sorunumuz, temel olarak çok çarpık bir ekonomiye sahip olmamız” diyen Greenspan, toparlanmanın daha çok büyük bankalar, büyük işletmeler ve yüksek gelire sahip bireylerle sınırlı kaldığını belirtti.



Greenspan, yılın geri kalanında işsizlikte “şu anki seviyelerin korunmasını” beklediğini söyledi.



Eski Fed Başkanı Greenspan, bütçe açıklarının, uzun vadede faiz oranlarını yukarı doğru iteceği ve toparlanmayı tehdit edeceği uyarısını tekrarladı.

Greenspan'in halefi Ben Bernanke ise geçen ay Kongre'de yaptığı konuşmada, ekonomik görünümün “olağandışı belirsiz” olduğunu ifade etmişti.

Geçen hafta ABD Ticaret Bakanlığı da, 2010'un ikinci yarısında toparlanmanın yavaşlayacağını bildirdi. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2.4 büyüme kaydetti.