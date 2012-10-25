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Dünya

ABD'nin siber savaş füzesi

ABD ordusunun, son dönemde sıkça haberlerine rastladığımız yeni nesil silah ve donanım projelerinin sonu gelmiyor.

25 Ekim 2012 20:35

 

Geleceğin savaş meydanlarında kullanılacak ‘öldürücü olmayan’ silahlar geliştirmek için büyük yatırımlar yapan ABD ordusu, kalabalık yerleşim birimlerinde kullanılabilecek yeni bir füzeyi başarıyla test etti. CHAMP adı verilen füze, geniş elektronik sistemlere çok büyük hasar verebiliyor.
 
En yeni proje, uzay-havacılık devi Boeing’in geliştirdiği CHAMP füzesi. Füze, ateşlendiği bölgedeki elektronik sistemleri yaydığı güçlü mikrodalgalar sayesinde devre dışı bırakmak için geliştirildi.
 
Boeing, kısa bir süre önce füzenin Utah kentindeki Test ve Eğitim alanında başarıyla test edildiğini açıkladı. Füze, iki katlı bir bina olan ilk hedefine ulaştığında, etrafa güçlü mikrodalgalar yaydı. Binanın içinde, çok sayıda PC içeren bilgisayar ağı ve diğer elektronik sistemler mevcuttu.
 
Füzenin mikrodalgalar saçmasıyla, sadece birkaç saniye içinde binadaki PC’lerin ekranları karardı, elektronik sistemler işlemez hale geldi. CHAMP’in başarısı, binada çekim yapan kameraların da işlemez hale gelmesiyle onaylanmış oldu.
 
CHAMP projesinde yer alan Boeing yetkilisi Keith Coleman, “Bu füze, modern savaş alanlarında yeni bir döneme işaret ediyor... CHAMP, bir gün düşman daha ilk uçağını veya askerini bile harekete geçiremeden düşmanın elektronik ve veri sistemlerini devre dışı bırakabilir” dedi.
 
Mühendisler, CHAMP füzesiyle yapılan ve bir saat süren ilk testte, yedi hedefi vurdu. Yüksek güçlü mikrodalgalar, tüm hedeflerdeki elektronik sistemleri etkilemeyi başardı. Boeing, amaçlarının silahın etkisini artırmak olduğunu söyledi.
 

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