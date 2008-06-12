ABD'nin seçim maratonu

ABD’de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ülke genelinde düzenlenen ön seçim maratonunda Demokrat Parti'den başkan adaylığı kazanan siyahi Senatör Barack Hussein Obama (47) ve Cumhuriyetçi kanadın adayı John McCain (71) arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Son anketlerde Obama, az farkla McCain’in önünde gidiyor. Yani ABD'ye ilk kez siyahi bir başkan gelecek gibi görünüyor.



Ülkede 3 Ocak 2008'de Iowa eyaletinde başlayıp 12 Temmuz'da Nebraska'da sona eren, partilerin başkan adaylarını belirlemeye yönelik ön seçimler özellikle Demokrat cephede büyük çekişmeye sahne oldu. Çünkü bu kez ABD tarihinde ilk kez bir kadın ve ilk kez bir siyah aday, süpergücün başkanlık koltuğuna aday olabilmek için yarıştı.



Eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın eşi olan Demokrat New York Senatörü Hillary Rodham Clinton, haziran ayında üstünlüğü siyahi Illinois Senatörü Barack Obama'ya kaptırdı ve yarıştan düştü. Şimdi ABD Başkanlığı için ilk kez bir siyah aday, 'Değişim' sloganıyla ABD'li seçmenden oy bekliyor.



OBAMA'NIN BABASI MÜSLÜMAN



Barack Hussein Obama, Kenya asıllı Müslüman bir babayla beyaz bir Amerikalı annenin oğlu olarak 4 Ağustos 1961'de dünyaya geldi. Çocukluğunu Hawaii adalarında geçirdikten sonra 6 yaşında annesi ve Endonezyalı üvey babasıyla birlikte Endonezya’ya taşınan Obama, burada 4 yıl kaldıktan sonra Hawaii’ye döndü.



Columbia Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesini bitiren Obama, öğretim üyesi ve avukat olarak çalıştıktan sonra oturduğu Illinois eyaletinin yerel senatosunun üyeliğine seçilerek burada 1997-2004 arasında görev yaptı. Bu sıralarda gözünü ülke çapında politikaya çeviren Obama, 2004 Kongre seçimlerinde Illinois eyaletinden ABD Senatosu üyeliğine seçildi.



2005 başından bu yana senatör olarak görev yapan Obama, oylamalarda genellikle liberal yönde tutum belirledi ve Irak savaşına karşı çıkmasıyla dikkatleri çekti. Michelle Obama ile evli olan Obama’nın iki kızı bulunuyor.



MANGALCI MCCAIN ASLA SEBZE YEMİYOR



71 yaşındaki Senatör John McCain ise, Panama Kanalı bölgesi Coco Solo’da doğdu. Göbek adı "Sidney" olan John McCain'in, aynı ismi taşıdığı babası, ABD Donanması'ndan emekli Amiral John McCain 1981 yılında öldü.



Vaftiz Kilisesi mensubu McCain, Arizonalı ünlü bira üreticisi ailenin tek varisi olan Cindy Hensley ile evli ve 7 çocukları var. Amerikan Donanma Akademisi'nden mezun olan Cumhuriyetçi aday, 2000 yılında da başkanlık için yarıştı. 'Vietnam Savaşı kahramanı' olarak kabul edilen McCain tam 21 yıl Amerikan Senatosu'nda senatör olarak görev yaptı.



Kampanyasındaki en büyük avantajı, basınla kurduğu iyi ilişki sonucunda yarattığı olumlu kamuoyu etkisiydi. Mangal başında üstün yetenekleri olduğunu iddia eden McCain tam bir evcil hayvan tutkunu. McCain’in iki köpeği, bir kedisi, bir de kaplumbağası var. Asla sebze yemeyen McCain’in kampanya slogan ise "Açık sözlülük".



MCCAIN TECRÜBELİ, OBAMA SOĞUKKANLI



Cumhuriyetçi McCain ve Demokrat Obama "reformcu" olarak bilinmelerine rağmen aslında birbirine zıt bir kişilik ve geçmişleri var. 71 yaşındaki McCain, başkanlık yarışını kazanırsa, ABD’nin en ileri yaşta başkan seçilen politikacısı olacak. McCain, bütün tecrübesi ve siyaset bilgisine karşın sınırlı bir politikacı olarak tanınırken; Obama, sakin ve soğukkanlı özellikleriyle dikkati çekiyor.



İki adayın en büyük farklılıkları, dış politikada görülüyor. McCain, başarıya kadar Irak’tan çekilmeye karşı çıkarken Obama, aşamalı ancak nispeten süratli bir çekilmeden yana.

McCain, İran’a karşı sertlik yanlısı politikaları savunurken Obama, önkoşulsuz diyaloğa bile karşı çıkmıyor.



İki liderin vaatleri, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ideolojik farkı da ortaya koyuyor. McCain, ekonomiyi yeniden canlandırmak için istihdam yaratılmasına odaklanırken; Obama, özellikle dar gelirli ailelerin mali sorunlarının acilen hafifletilmesi gerektiğini vurguluyor.



OBAMA'NIN VAATLERİ:



- Tüm Amerikalılara sağlık sigortası yapılacak.



- Sosyal politikalara önem verecek.



- Ekonomiyi canlandıracağını umduğu 50 milyar dolarlık plan hazırladı.



- Yoksullara sağlık sigortası yardımı yapacak.



- Orta sınıfın vergi yükü hafifletilecek.



- Zengin aileler daha fazla vergi ve sigorta primi ödeyecek.





MCCAIN'İN VAATLERİ



- Devlet müdahalesi azaltılacak.



- Büyük şirketlerin vergi yükü hafifletilecek.



- Serbest ticaret anlaşmaları yapılacak.



- Kamu harcamaları kısılacak.



- Zengin Amerikalıları rahatlatan vergi indirimi sürdürülecek.



- Vergi kredisi olarak kişi başına 2 bin 500 dolar verilecek.