ABD'nin savaş uçağı F-35, ilk bombasını bıraktı

ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35, California’nın Mojave Çölü’nde gerçekleştirdiği test uçuşunda ilk kez bombasını bıraktı.

Savunma ve uzay-havacılık devi Lockheed Martin’in 2006’dan beri geliştirilen ve üç modeli bulunan tek pilotlu ve tek motorlu F-35, ilk kez bombalarından birini test etti. Binbaşı Eric “Doc” Schultz’un yönettiği savaş uçağı, China Lake bölgesinde bulunan Donanma Hava Silahları İstasyonu test alanında 900 kiloluk bir bomba bıraktı.

YouTube’a konulan ve yavaş çekim sahneler içeren videoda hareketli bir arka plan müziği düşünülmemiş. Yine de ABD Ordusu ve Lockheed Martin gelinen noktayı gözler önüne sermekten oldukça memnun.

F35A, F-35B ve F-35C olmak üzere üç modeli bulunan savaş uçakları farklı görevlerde kullanılmak için tasarlandı. Standart iniş yapan F35-A uzun menzilli görevler için; dikey iniş yapacak F-35B kısa menzilli görevler için tasarlanırken, F-35C uçak gemilerinde görev alacak. Proje maliyeti yaklaşık 1.5 trilyon dolar olan F-35’lerin, 50 yıl ABD Ordusuna hizmet etmesi bekleniyor.

Göklerin savaş makinası

ABD Hava Kuvvetleri, F-35’in sekiz ton taşıma yükü olmasını ve 10 çeşit silah kullanabilmesini istiyor. Uçağın üç modeli, Lockheed Martin’in Forth Worth’daki tesislerinde üretilecek. Uçağın gövdesi ise Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirilecek.

Lockheed Martin, F-35 uçağı projesinin California eyaletinde 27 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve 6 milyar dolarlık gelir kazandıracağını öne sürüyor. Pentagon, tarihinin en maliyetli silah projesi olan F-35’ten 2.443 tane almayı planlıyor. Bu satım alımın toplam maliyeti 382 milyar dolar demek.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin yürüttüğü F-35 müşterek savaş uçağı projesi, küresel anlamda ABD'de olduğu kadar başarılı ilerlemiyor. En son olarak Avustralya, Temmuz ayında yaptığı açıklamada bu uçaktan satın almayacağını belirtmişti.

Dünyanın en büyük 100 silah ve savunma sanayi şirketinin 47 tanesi ABD’de bulunuyor. Business Insider sitesinin Mart 2012 rakamlarına göre, ABD’nin en büyük 25 savunma sanayi şirketinin yıllık silah satışı 235 milyar dolar. İlk üç sırada ise sırasıyla Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman bulunuyor. Söz konusu şirketler sadece askeri donanım ve silah üretmenin yanı sıra, uzay-havacılık alanında da geniş çaplı faaliyetlerde bulunuyor.