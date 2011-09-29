-ABD'nin Şam Büyükelçisine taşlı domatesli saldırı ŞAM (A.A) - 29.09.2011 - ABD'nin Şam Büyükelçisine taş ve domatesle saldırıda bulunulduğu bildirildi. ABD Büyükelçisi Robert Ford ve elçilik görevlilerine, muhalif politikacı Hasan Abdülazim'i ziyaretleri sırasında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlıları tarafından taş ve domatesle saldırı yapıldı. Haberde, saldırı esnasında iki büyükelçilik aracının hasar gördüğü ifade edilirken, Büyükelçinin bulunduğu binanın Esad yanlıları tarafından çevrildiği kaydedildi.