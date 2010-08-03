-ABD'NİN SALDIRI PLANINA İRAN'DAN TEPKİ TAHRAN (A.A) - 03.08.2010 - İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'in, ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Mutteki yaptığı açıklamada, "İran'a saldırı durumunda kaderleri, Irak ve Afganistan'daki acınası kaderlerinden de kötü olacak" dedi. Washington'da sağduyunun galip gelmesini ümit ettiğini söyleyen Mutteki, "Bazı bölgelerde savaşmaya gideceklerini söylediler ve gittiler, ancak bu bölgelerde başlarına ne geldiğini gördük" dedi. Bakan, Amerika'da hala, bu ülkenin haysiyetini zedelemeyecek makul insanların olduğunu düşündüklerini de belirtti. Savunma Bakanı Ahmed Vahidi de bildirisinde, Mullen'in açıklamasını "faşist" olarak niteleyerek, "bu tür açıklamaların, barış ve diyalog istekleri konusundaki teminatlarıyla çeliştiğini" söyledi. Vahidi, bu zamanda bağımsız bir ulusa saldırı planlamanın BM yasalarının açık ihlali olduğunu kaydetti. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğunu, ancak saldırının pek iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü söylemişti. Mullen, askeri bir müdahalenin ihtiyaç durumunda bir seçenek olarak masada durduğunu ifade etmiş ve bu aşamaya gelinmesi halinde ordunun elinde bir planın bulunduğunu belirtmişti.