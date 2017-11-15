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ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları Türk Akım'ı riske attı

ABD Başkanı, Rus boru hatlarının yapımı ve bakımı için yatırım yapan, bir kişiye veya şirkete kısıtlayıcı tedbir koyma konusunda yetkilendirildi

15 Kasım 2017 01:38

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik risk oluşturduğu belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yayınlanan 3. çeyrek raporunda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının şirketin yabancı yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi projeler de dahil olmak üzere tüm boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik riskler oluştuğuna işaret edilen raporda, “Söz konusu risklerin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığının yaptırımların kapsamını açıklığa kavuşturması gerekmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Tedbir koyma yetkisi

ABD tarafından 2 Ağustos’ta yürürlüğe konulan yeni yasayla, ABD başkanı, Rus boru hatlarının yapımı ve bakımı için yatırım yapan, teknoloji tedarik eden veya Rus şirketlerine hizmet veren herhangi bir kişiye veya şirkete kısıtlayıcı tedbir koyma konusunda yetkilendirilmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından bir süre önce yayınlanan raporda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Avrupa doğalgaz piyasasında belirsizlik oluştuğu öne sürülmüştü.

 

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