T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD’nin reddettiği Suriyeli doktoru Kanada aldı

Suriyeli doktor Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapacak

25 Haziran 2017 14:06

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye koyduğu seyahat yasağı nedeniyle, ABD’ye alınmayan Suriyeli doktor Halid El-Milaji’ye Kanada oturum izni verdi.

NTV'nin haberine göre, Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz sonrası Türkiye’ye sığınan Dr. Halid El-Milaji, 2016 yılında ABD’nin Brown Üniversitesi’nden tam burslu olarak kabul aldı.

Bu tarihe kadar Türkiye ve Suriye’deki başta çocuklar olmak üzere, mültecilerin sağlık hizmetlerinde görev alan Halid El-Milaji, BM ve uluslararası sağlık kuruluşlarının bölgedeki operasyonlarında da aktif görev yaptı. Dr. Halid El-Milaji, 2013 yılında 1.4 milyon Suriyeli çocuk için gerçekleştirilen "polio aşısı" kampanyasında yöneticilik de yaptı.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi’nde akademik kariyerine başlama hayalleri kuran Dr. Halid El-Milaji, Trump’ın geçtiğimiz aylarda 7 Müslüman ülkeye koyduğu seyahat yasağı kararı nedeniyle, vizesinin iptal edildiği haberini aldı.

Bunun üzerine kendisi gibi doktor olan eşi Cihan Muhsin’in de girişimleri ile Toronto Üniversitesi’ne başvuran Dr. Halid El-Milaji’ye Kanada makamları, tam burslu eğitim ve sürekli oturum izni verdi.

Kanada'ya gelen Dr. Halid El-Milaji, Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki akademik kariyerine geçtiğimiz günlerde başladı.

Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Howard Hu yaptığı açıklamada, "Küresel toplum sağlığı alanında olağanüstü deneyimleri ve insani çalışmaları olan Dr. Halid El-Milaji, akademik çevremizi zenginleştirecek" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

Suriyeli doktorABDKanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24