ABD'nin rakibi Arjantin: 80-78

Pekin Olimpiyatları'nda basketbolda yarı finale yükselen son takım, Güney Amerika temsilcisi Arjantin oldu. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak B Grubu üçüncüsü Yunanistan ile çeyrek finalde eşleşen son olimpiyat şampiyonu Arjantin, Manu Ginobili ve Carlos Delfino'nun skorer oyunuyla güçlü rakibini 80-78 yendi.



Baştan son büyük bir çekişmeye sahne olan maç karşılıklı basketlerle başladı. Tsartsaris'in basketleriyle 14-11 öne geçen Avrupa temsilcisine Manu Ginobili ve Andres Nocioni ile cevap veren Arjantin, ilk çeyreğin son 3 dakikasına 17-16 önde girdi. Kalan bölümde Fotsis ve Spanoulis ile skor üstünlüğünü ele geçiren Yunanistan, çeyreği 23-22 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren Arjantin, 24-23 öne geçti. Savunma sertliğinin artmasıyla birlikte iki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk devrenin son 5 dakikalık bölümüne 31-30 Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede 7-2'lik seri yakalayan Yunanistan, soyunma odasına 40-39 öne gitti.



Üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, Carlos Delfino'nun ön plana çıkmasıyla çeyreğin son bölümüne 56-53 üstün girdi ve dördüncü çeyreğe de sadece 1 sayı avantajla başladı.



Carlos Delfino'nun üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle son çeyreğe çok hızlı giren son olimpiyat şampiyonu, skoru 62-55'e getirerek farkı 7 sayıya çıkardı ve karşılaşmanın en büyük farkını elde etti. Fotisis ve Zisis'in kaydettiği üç sayılık basketlerle son 5.5 dakikalık bölüme girilirken skora 66-66 denge getirdi. Son bölümde sorumluluğu elen alan San Antonio Spurs'ün yıldızı Manu Ginobili, bitime 3 dakika 10 sayı kaydederek takımının sahadan 80-78 galip ayrılmasını sağladı.



Son bölümde sahneye çıkarak Arjantin'in yarı final vizesi alan son takım olmasında büyük rol oynayan Manu Ginobili 24 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, 5/8 üç sayı isabetiyle oynayan Carlos Delfino 23 sayı – 5 ribauntla karşılaşmayı bitirdi. Andres Nocioni 12 sayı – 2 ribauntla katkı yaparken, Luis Scola 11 sayı – 8 ribauntla pota altında etkili oldu.



Yunanistan'da Fotsis 17 sayıyla takımının skor yükünü üstlenirken, aldığı 10 ribauntla double-double yaptı. Diamantidis ve Papaloukas beklenen performansı sergileyemezken, Tsartsaris 13 sayı – 3 ribauntla, Bouroussis 12 sayı – 3 ribauntla oynadı.



Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Arjantin, yarı finalde ABD ile eşleşirken, son dünya şampiyonu İspanya da Avrupa'nın bir diğer güçlü temsilcisi Litvanya ile eşleşti.



Pekin Olimpiyatları'nda İspanya ile Litvanya arasındaki ilk yarı final maçı 22 Ağustos Cuma günü TSİ 15:00'de oynanacak. ABD ile Arjantin arasındaki ikinci yarı final karşılaşması ise aynı gün TSİ 17:15'te yapılacak.

