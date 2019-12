ABD'nin PKK'yı çözen raporu!

ABD Yabancılar Gayrimenkul Kontrol Dairesi'nin terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerini 'uluslararası uyuşturucu kaçakçısı' ilan ettiği raporun bir örneği, Türkiye'deki ilgili birimlere gönderildi.



Raporda, 'uluslararası uyuşturucu kaçakçısı' olarak tanımlanan PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'a ilişkin önemli tespitler yer aldı. Raporda, Karayılan, Altun ve Aydar'ın uyuşturucu sevkıyatını nasıl organize ettikleri de ayrıntılı bilgilerle anlatıldı. Akşam gazetesinin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın 'Narkoterör' raporunun PKK yöneticilerine ilişkin bölümünde örgüte şu uyarılarda bulunuldu.



- PKK'ya mesajımız açık ve nettir: Suç faaliyetlerinizi siyasi belagatle maskeleyemezsiniz.



- Uyuşturucudan kazandığınız kirli paranız asla güvende değil. Her kim bu parayı saklamaya çalışırsa cezasını çok ağır ödeyecektir.



- Günümüzde PKK hücreleri, Avrupa ülkelerinde bulundukları yerlerde uyuşturucu kaçakçılarını tespit edip onlardan haraç almaktadır.



- PKK örgütü Hollanda'ya giren her eroin sevkıyatından haberdar olup, kaçakçılarla görüşüp, gelen uyuşturucunun değerine göre payına düşen komisyonu almaktadır.



- PKK'nın üst seviye liderlerinden Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucunun organizasyonunda aktif görev üstlenmişlerdir.



- ABD yargı çerçevesinde bu üç kişinin olabilecek mal varlıklarını dondurmuş olup (ABD'de mal varlıkları FBI ve CIA tarafından araştırılmaktadır) ABD vatandaşlarıyla olabilecek mali ve ticari ilişkileri yasaklamış bulunmaktadır.



- Hatırlatırız ki önemli kişi yasasını ihlal suçunun cezaları çok ağırdır. Uyuşturucu kaçakçısı kişilere yardım edenlere, 30 yıla kadar hapis ve 5 ila

10 milyon dolara kadar para cezası verilmektedir.



- Yabancı uyuşturucu kaçakçıları adlandırılmasında, uluslararası örgütlerin raporları ve Türk yetkililerinin raporlarına göre PKK, geçen zaman içinde, iki defa büyük parti eroin sevkıyatı işine karışmış olup, organizasyonu Avrupa'nın her tarafında yasallaştırma çabaları içerisinde uyuşturucu taşımacılığını bırakıp, Türkiye üzerinden gelen uyuşturucudan vergilendirme usulüyle milyonlarca euro gelir elde etmeye başlamıştır.



24 yılda 22 ton esrar



Emniyet birimleri, kurulduğundan bu yana terör örgütünün uyuşturucu organizasyonlarına ağır darbe indirdi. Polis, 1985 yılından 2009'un ağustos ayına kadar 355 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda PKK adına uyuşturucu kaçakçılığı yapan 803 kişi yakalandı, 2 laboratuvar, 22,5 ton esrar, 4 bin 305 kilo morfin, 4 bin 99 kilo eroin, 27 bin ton eroin yapımında kullanılan malzeme ve 5.5 milyon kök hint keneviri ele geçirildi.