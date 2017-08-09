ABD'nin Pasifik'teki kalesi: Guam

Pasifik Okyanusu'ndaki volkanik ve mercan kayalıkların olduğu ada, yaklaşık olarak Chicago kenti büyüklüğünde. Japon ve Güney Koreli turistler arasında popüler olan adanın nüfusu 163 bin kişi oluşturuyor. Ada, Kuzey Kore'ye ABD'den daha yakın. Kuzey Kore'nin 3 bin 500 güneydoğusunda yer alıyor.

Guam'a en yakın ABD toprağı Hawaii Adası. Hawaii, Guam'a 6 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ada Çin, Japonya, Filipinler ve Kore Yarımadası'na olan yakınlığı nedeniyle ABD ordusu için önemli bir nokta olma özelliğine sahip.

Pasifik'teki ABD toprağı

Guam, 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında ABD'nin eline geçti. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki yıl boyunca adayı elinde tuttu.

1950 yılında Guam, ABD Kongresi'nin kararı ile ABD'nin egemenliğinde olan ancak anayasal hakların hepsinden yararlanmayan toprak parçası ilan edildi.

Adadaki yerel yönetim, bir vali, küçük bir meclisi, ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde de oy hakkı bulunmayan delegelerden oluşuyor.

ABD toprağı olmasının arkasında stratejik önemi yatıyor. ABD, hiçbir izine gerek duymadan bölgedeki askeri varlığını artırabiliyor.

Japonya ve Güney Kore gibi bölgedeki diğer ülkelerde bunu yapabilmesi için izin alması gerekiyor.

"Mızrağın Ucu"

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'dan ABD'ye geçen Guam, o günden bu yana ABD için stratejik bir mevzi görevi görüyor.

ABD tarafından 'Mızrağın Ucu' olarak tanımlanan adada bir deniz üssü, sahil güvenlik karakolu ve Vietnam Savaşı sırasında çok kullanılan bir hava üssü bulunuyor. Askeri üsler adanın üçte birini oluşturuyor.

Guam, ABD'nin gelişmiş hava savunma sistemi THAAD ile korunuyor. Guam adasında 6 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. ABD adaya bin asker daha göndermeyi planlıyor.

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DW/AP/Reuters