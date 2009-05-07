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Dünya

ABD’nin Pakistan’a asker gönderme planı yok

07 Mayıs 2009 14:51

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Pakistan'a kara askeri gönderme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Afganistan ziyareti çerçevesinde ülkenin güneyindeki deniz piyadelerine konuşan Gates, askerlere "egemen komşuda" savaşmayacakları güvencesi verdi.

Savunma Bakanı Gates, askerlerle yapılan soru-cevap oturumunda bir askere, "Pakistan'a gitme konusunda endişe etmesine gerek olmadığını" söyledi.

Pakistan ordusu Afgan sınırı yakınındaki Svat vadisinde Taliban militanlarına karşı savaşıyor. Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari dün, ABD Başkanı Barack Obama'dan Taliban'ın ilerleyişini durdurmak için daha fazla yardım istemişti.

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