-ABD'NİN ORTADOĞU TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ WASHINGTON (A.A) - 13.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell'ın istifa ettiğini açıkladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Mitchell'ın, Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak son 2,5 yıllık süre içerisinde barışın yorulmak bilmez bir savunucusu olarak görev yaptığını belirtti. Başkan Obama "Mitchell'ın sorunların çözümü ve demokrasinin ilerletilmesine olan derin bağlılığının, iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması hedefine ölçülemez katkı sağladığını" kaydetti. Açıklamasında, Mitchell'in yerine, özel temsilcilik görevine yardımcısı David Hale'ın vekalet edeceğini bildiren Obama, "David Hale'in, bu önemli çabada ilerleme sağlamayı sürdürme yeteneğine güvenim tam" ifadesini kullandı. Mitchell da Obama'ya gönderdiği istifa mektubunda, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilciliği görevine atandığında, niyetinin bu görevi iki yıl süreyle icra etmek olduğunu ve şu anda bu iki yıllık sürenin geçtiğini belirtti. Mitchell, mektubunda istifasının 20 Mayıs 2011 tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Obama'nın gelecek perşembe günü, ülkesinin Ortadoğu politikası hakkında önemli bir konuşma yapacağını bildirdi. Obama'nın konuşması, terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesi sonrasına ve Arap dünyasındaki halk hareketlerinin sürdüğü bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.