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Dünya

ABD'nin Oregon eyaletinde işgalciler ve polis arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Olaylarda 6 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi

27 Ocak 2016 13:05

ABD'nin Oregon eyaletinde federal devlete bağlı Yaban Hayatını Koruma Merkezi'ni basan hükümet karşıtı silahlı milislerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaşamını yitirirken işgalcilerin lideri Ammon Bundy'in de aralarında bulunduğu üzere 6 kişi gözaltına alındı. Çıkan çatışmada yaralananların da bulunduğu belirtildi.

DHA’dan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, üçüncü haftayı aşkın bir süredir, federal yasalara uymadıkları gerekçesiyle iki çiftçinin hapse mahkum edilmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bölgede bazı anayollar araç trafiğine kapatılırken, federal hükümete karşı çıkan grubun lideri Ammon Bundy de aralarında olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre, çıkan çatışmada 1 kişi öldü. Çatışmada yaralananların da olduğu bazı yaralıların bitişik kentteki Seattle’da hastanelere kaldırıldığı belirtildi. 

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