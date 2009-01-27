ABD'nin önceliklerinden biri Kıbrıs

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın öncelikli konularından birinin Kıbrıs olacağını söyledi.



Wood, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kıbrıs konusuna yeni yönetimin yaklaşımına ilişkin bir soruya "Kesinlikle umutluyuz ve iki taraf arasında bir anlaşmaya ulaşılabileceğini umuyoruz. Ancak bunun ötesinde daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok" yanıtı verdi.



Clinton'ın, Kıbrıs konusunu "öncelikli" konular arasında görüp görmediği yönündeki soruya karşılık Wood, "Elbette. ABD Dışişleri Bakanı için bu öncelikli bir konu. ABD Başkanı Barack Obama için de öncelikli konu. Kıbrıs, uluslararası toplum için öncelikli bir konu" yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, Hillary Clinton'ın öncelik verdiği konular arasında birçok bölgenin sayıldığını hatırlatması ve "Hangisi daha öncelikli?" sorusunu yöneltmesi üzerine Wood, ABD Dışişleri Bakanı'nın, bir dizi konuya eğilmek durumunda olduğu karşılığını verdi.