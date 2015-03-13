ABD'nin onardığı Osmanlı kalesi çöktü

Osmanlı Devleti'nin 500 yıl kullandığı ve Balkanlar’ın en önemli tarihi eserlerinden biri olarak kabul edilen Prizren Kalesi’nin dış cephesindeki önemli bir bölüm çöktü. Amerika Büyükelçiliği tarafından bağışlanan 700 bin dolarlık projeyle geçen yıl onarılmaya başlanan tarihi kalenin şehre bakan dış cephesindeki 10 metrelik bölümünün yıkılmasıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Kültürel Mirasın Korunması Prizren Bölge Müdürü Samir Hoxha, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi. Kültürel Mirasın Korunması Mimarları, Prizren Kalesi’nin bu bölümünün 2008 yılında onarıldığını, ancak çalışmaların tamamlanmadığını belirtiyorlar. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde yer alan tarihi kalenin ilk hisarları Roma dönemine dayanıyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Enis Tabak’ın haberine göre, tarihi kale daha sonra Osmanlı döneminde genişlettirilerek 500 yıl boyunca Osmanlı'ya hizmet etti. Prizren'e tepeden bakan bir konuma sahip olan kalede çok sayıda han, hamam ve cami yer alıyor.

Osmanlı Devleti döneminde çeşitli eklemelerle geliştirilerek büyük bir kale haline getirilen tarihi kale, 1999 yılında NATO askerlerinin Kosova'ya girmesiyle Alman askerleri tarafından uzun yıllar kullanıldı.

Uzun yıllar bakımsızlıktan yıpranan tarihi kalenin yeniden onarılmasına ABD'nin Kosova Büyükelçiliği tarafından 700 bin Dolar katkı sağlandı. Bir kaç yıl önce de tarihi Bayraklı Kütüphanesi'ni onaran ABD Büyükelçiliği Osmanlı'dan kalma tarihi kaleye de sahip çıkmış oldu.